Всероссийская горячая линия по инсульту будет работать дольше

Всероссийская горячая линия по вопросам инсульта 8 (800) 707-52-29 фонда "ОРБИ" продлевает график работы до 21.00 (ранее она работала до 18.00). Это стало возможным благодаря доверию Фонда президентских грантов, выделившему грант этому проекту, который уже помог более чем 5 тысячам абонентов, сообщили в фонде. Все звонки бесплатны и анонимны.

Горячая линия по инсульту — это телефонные консультации для людей, перенесших инсульт, их близких, а также всех, кто столкнулся с этой проблемой или хочет узнать больше об этой болезни и ее профилактике. На линии работают профессиональные психологи, юрист и медицинский консультант.

Операторы линии помогают абонентам решить психологические проблемы, медицинский консультант объясняет, как правильно ухаживать за больным на дому, и отвечает на другие вопросы, связанные с бытовой адаптацией, юрист проконсультирует по медико-социальным вопросам.

Также все звонившие могут получить информацию о профилактике, диагностике и первых действиях при подозрении на инсульт.

Ежегодно в России более 450 тысяч человек переносят инсульт, а людей, находящихся в зоне риска, во много раз больше. Принято считать, что это болезнь людей пожилого возраста, но за последние годы все больше инсультов случается у молодых. При этом заболевании очень важно вовремя вызвать скорую помощь, которая произведет реанимационные мероприятия.