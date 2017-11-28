"АстраЗенека" и НИЯУ "МИФИ" объявили о партнерстве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вслед за Кембриджским университетом еще один вуз-лидер в естественно научных исследованиях, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", начинает сотрудничать с международной биофармацевтической компанией "АстраЗенека".

Одна из ведущих по объему продаж рецептурных препаратов англо-шведская биофармацевтическая компания "АстраЗенека" и НИЯУ "МИФИ" подписали меморандум о намерениях сотрудничать в области научно-исследовательской и образовательной деятельности. Подписание состоялось в рамках XXII Семинара-конференции "Проект 5-100" – уникальной площадки для взаимодействия по вопросам повышения конкурентоспособности вузов, изучения лучших практик и обмена опытом представителей профессионального сообщества.

"Это еще один шаг компании в реализации ее стратегической программы – работать в России на благо российских пациентов. Совместные проекты позволят нам еще более активно развивать приоритетные для компании терапевтические направления в поисках новых эффективных возможностей для российской науки", – отметила генеральный директор "АстраЗенека", Россия и Евразия, Ирина Панарина.

Стороны намерены объединить усилия в вопросах комплексного подхода к разработке и изучению лекарственных средств и способов их доставки. Среди приоритетных направлений сотрудничества – научно-исследовательская деятельность в области трансляционной медицины, биоинформатики, диагностических систем и платформ.

"Глобальной повесткой института является разработка методов для ранней диагностики и адресной терапии опасных заболеваний на основе уникальных бионано- и цифровых технологий и внедрение их в образовательный процесс", – рассказала директор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ "МИФИ" Ирина Завестовская.

По ее словам, сотрудничество с компанией "АстраЗенека" позволит институту, во-первых, развивать прорывные биомедицинские проекты, во-вторых, обеспечить успешную трансляцию создаваемых технологий в практику персонализированной медицины, в-третьих, готовить междисциплинарных востребованных специалистов как для фармпроизводства и медицинских учреждений, так и для R&D исследований.

"АстраЗенека" является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

6 августа 2015 года "АстраЗенека" и Кембриджский университет объявили о создании трёх новых программ, цель которых – оказание стипендиальной поддержки более чем 80 аспирантам и восьми клиническим докторантам в сферах трансляционной медицины, базовых и клинических исследований на протяжении пяти последующих лет.