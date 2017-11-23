В #ЩедрыйВторник можно будет пройти бесплатную диагностику инсульта

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В рамках благотворительного движения #ЩедрыйВторник 28 ноября в центре "Благосфера" с 10.00 до 18.00 можно будет пройти бесплатную диагностику на риск развития инсульта от фонда "ОРБИ". Как сообщили в фонде, в акции смогут принять участие люди, которые активно участвуют в благотворительности: сотрудники НКО, волонтеры благотворительных организаций, жертвователи любых НКО.

Фонд по борьбе с инсультом "ОРБИ" дарит всем возможность пройти обследование на риск развития инсульта, в которое входит УЗИ сосудов шеи, консультации терапевта и невролога, а также лекция об инсульте, факторах его развития и профилактике.

Запись на диагностику ведется по телефону 8 (800) 707-52-29 каждый день с 10.00 до 18.00.

Акция проводится совместно с комитетом общественных связей города Москвы.