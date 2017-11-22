Angels’ Charity Sale состоится 24 ноября в Москве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. 24 ноября c 19.00 до 22.00 в честь "черной пятницы" официально будет работать Angels' Charity Sale — благотворительная распродажа вещей известных брендов, которыми поделятся российские знаменитости. Эту распродажу уже в шестой раз организует фонд по борьбе с инсультом "ОРБИ".

На распродаже можно будет приобрести одежду и обувь премиальных брендов от таких селебрити, как Ольга Шелест, Ирина Хакамада, певиц МакSим, Лина и Джейн, Виктория Борисевич, Ирина Безрукова, Оксана Бондаренко, Артем Королев, Екатерина Одинцова, Яна Кушнер, Тимур Родригез, Сати Казанова, и многих других.

Также для этого события вещи предоставят дружественные бутики, шоу-румы, магазины и дизайнеры Игорь Чапурин, Белла Потемкина, Катя Добрякова, Ульяна Сергеенко, Rehabshop, Parisienne, Dress One, Swims, Виктория Ирбаиева и другие.

Гости события сделают доброе дело, ведь все вырученные от проекта средства поступят в фонд "ОРБИ" для помощи людям, перенесшим инсульт, и их семьям. Сделать пожертвования можно будет в сундучки ангелов в зале.

Весь вечер гостей будет сопровождать музыка в исполнении известного ведущего Петра Левинского. А те, кто положит в сундучки ангелов от 5 тысяч рублей на помощь пострадавшим от инсульта, получат пропуск в VIP-лаунж-зону мероприятия, где смогут попробовать угощение от магазина здоровых продуктов и производителя шампанских вин. Здесь же у профессиональных визажистов можно сделать классический черный смоки айс для фотосессии.