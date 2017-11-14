Минздрав: достигнут исторический минимум показателя младенческой смертности

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на Всероссийском сетевом форуме с участием зарубежных представителей Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства в ММПЦ МИА Россия сегодня

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на Всероссийском сетевом форуме с участием зарубежных представителей Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства в ММПЦ МИА Россия сегодня

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На протяжении текущего года в России удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на Всероссийском форуме "Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства", который прошел в МИА "Россия сегодня".

Она привела статистику, согласно которой за девять месяцев показатели младенческой смертности снизились на 12%, составив 5,3 на 1000 родившихся живыми. Для сравнения: в 2006 году этот показатель составлял более 10 на 1000 родившихся живыми. Более того, в 46 регионах этот показатель уже ниже 5,0, что, по словам замминистра, соответствует лучшим мировым результатам. "Три региона имеют показатель ниже 3,0, а это уже японский показатель", ‒ добавила она.

Говоря о материнской смертности, Татьяна Яковлева подчеркнула, что в текущем году в 21 субъекте страны случаев материнской смертности вообще не зарегистрировано.

По ее мнению, во многом это стало возможным благодаря реализации поручения президента РФ по строительству перинатальных центров и формированию 3-уровневой системы охраны материнства и детства. Младенческая смертность за 9 месяцев 2017 года в регионах, где перинатальные центры начали работу, резко снизилась, за исключением Республики Башкортостан и Оренбургской области.