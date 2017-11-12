Зима близко: как уберечь себя от простуды и осложнений

Зима близко: как уберечь себя от простуды и осложнений

Зима близко: как уберечь себя от простуды и осложнений

Скоро в центральные регионы России придут холода, а значит, вырастет риск простудиться. О самых частых заболеваниях легких и дыхательных путей, способах профилактики и последствиях отказа от своевременного лечения специальному проекту "Социальный навигатор" рассказала заведующая отделением пульмонологии ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, кандидат медицинских наук Светлана Евдокимова.

— Светлана Анатольевна, как человеку понять, что пора к пульмонологу?

— Любое повышение температуры, появление кашля требуют консультации терапевта на первом этапе. Если же у человека появляются боли в грудной клетке, кашель становится сильнее, начинает отходить желто-зеленая мокрота, если в ней появляются прожилки крови, температура выше 38oC сохраняется более трех дней, появляется или усиливается одышка, эпизоды затрудненного дыхания, то это повод обратиться к пульмонологу в ускоренном режиме, иногда даже напрямую.

— Зима на пороге, соответственно, повышается риск простудиться. Какие бы вы дали рекомендации по предотвращению сезонных болезней, да и в целом болезней органов дыхания?

— Если мы хотим избежать заболеваний органов дыхания, то в первую очередь, как бы банально это ни звучало, нужно отказаться от курения. Если человек с генетической предрасположенностью к формированию хронической обструктивной болезни легких провоцирует ее табакокурением, то она разовьется быстро и в достаточно ранние сроки.

Предсказать, у кого такая предрасположенность есть, нельзя, поэтому стоит исключить фактор риска. Сюда входит как активное, так и пассивное курение.

Если вы работаете на вредном производстве, то не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Кстати, в домашних условиях при контакте с лакокрасочными материалами, при проведении столярных работ на загородном участке их тоже стоит использовать.

В сезон переохлаждений, чтобы не было осложнений со стороны легких, при первых признаках недомогания человеку прежде всего стоит на какое-то время обеспечить себе домашний режим и начать соответствующую терапию, чтобы та же вирусная инфекция прошла без бактериальных осложнений. Также необходим осмотр терапевта, даже если на первый взгляд это простая простуда, так как под ее маской могут скрываться и бронхит, и пневмония, требующие более активной терапии.

Человеку с хроническими болезнями обязательно следует пройти вакцинацию против гриппа и пневмококка. Те вакцины, которые есть сегодня, обеспечивают хорошую иммунопрофилактику.

Если же человек заболел, то ему следует изолироваться на период вирусоносительства, пять-семь дней, чтобы максимально избежать распространения инфекции.

— Как изолировать себя в рамках семьи, когда нет варианта уйти из дома, чтобы где-то переболеть?

— По возможности нужно находиться в отдельном помещении, часто проветривать его, делать генеральную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, иногда, при необходимости, носить маску.

— Насколько оправдано ношение маски в метро?

— Свежая маска спасает два часа. Если ее менять, тогда да, помогает. Если носить одну маску весь день, то нет.

Если использовать маску в рамках, скажем, дороги от дома до работы, то в ней есть смысл в период эпидемии респираторных инфекций. Она поможет не заразиться.

© РИА Новости / Евгений Биятов Свежая маска спасает два часа, если носить одну маску весь день, то она не поможет © РИА Новости / Евгений Биятов Свежая маска спасает два часа, если носить одну маску весь день, то она не поможет

Опять же не стоит забывать о том, что есть инфекции, которые оседают на поручнях и ручках в общественном транспорте, магазинах, подъездах. Соответственно, маска до конца не спасет. Нужно помнить и о средствах гигиены, таких как мытье рук, которые никто не отменял.

— С какими диагнозами чаще всего к вам приходят?

— В стационар чаще всего попадают пациенты с обострением хронического бронхита и хронической обструктивной болезнью легких, пневмониями, бронхиальной астмой, интерстициальными поражениями легких, опухолями легких. Если говорить об амбулаторных консультациях, как правило, те же заболевания плюс острый бронхит, так как он чаще вылечивается амбулаторно.

— Что собой представляют данные заболевания?

— Пневмония — это острое воспаление легочной ткани, как правило, инфекционного происхождения. Чаще всего вызывается бактериями, но иногда это осложнение после перенесенной вирусной инфекции. Однако вызывать пневмонию могут и сами вирусы, и специфические грибы.

Это коварная болезнь. Если ее начать лечить вовремя под контролем врача-специалиста, то она протекает достаточно благоприятно. Однако если этого не сделать или начать самому принимать антибактериальные препараты не той группы или в неправильной дозировке, то это может привести к осложнениям, например нагноительному процессу — абсцессу легкого или эмпиеме плевры, сепсису.

Данные заболевания часто требуют хирургического вмешательства и повторных курсов антибиотиков, длительного стационарного лечения.

Также тяжелая пневмония протекает с острой дыхательной недостаточностью, при которой необходимо размещение пациента в отделении реанимации с проведением искусственной вентиляции легких.

© РИА Новости / Александр Кондратюк Бронхиальная астма - это заболевание чаще начинается в молодом возрасте © РИА Новости / Александр Кондратюк Бронхиальная астма - это заболевание чаще начинается в молодом возрасте

Бронхиальная астма — заболевание, протекающее с явлениями спазмов бронхов, сопровождающееся приступом удушья. Это заболевание чаще начинается в молодом возрасте.

Если лет 20 назад были частые госпитализации пациентов с тяжелым обострением бронхиальной астмы, которое требовало реанимационных мероприятий, назначения больших доз кортикостероидов, то сейчас мы у себя таких пациентов практически не видим.

На сегодняшний день хорошо подобранная регулярная терапия позволяет полностью контролировать заболевание в амбулаторных условиях, астма перестала быть приговором и синонимом инвалидности. Человек получает хорошие базисные ингаляционные препараты и не испытывает никакого дискомфорта в обычной жизни.

— Иногда люди говорят, что астма сама у них прошла со временем. Бывает такое?

— Астма не проходит, но если человек не встречается с фактором, провоцирующим приступы удушья, то и симптомов заболевания может не быть. Например, если у человека затрудненное дыхание на цветение амброзии, то он уезжает туда, где ее нет, и забывает об астме. И тогда считается, что человек выздоровел от бронхиальной астмы.

— Расскажите, пожалуйста, о пневмосклерозе. По названию очень похоже на что-то, связанное с психическими заболеваниями, однако это из области пульмонологии. Что это за заболевание?

— Наши легкие похожи на губку: если ее сдавить, а затем отпустить, то она возвращает форму. При пневмосклерозе легкие теряют эластичность, они становятся менее упругими, более жесткими. Основная функция легких — газообмен. При пневмосклерозе легочная ткань заменяется на соединительную, которая не способна его осуществлять.

Пневмосклероз развивается с возрастом у жителей мегаполисов, в большей или меньшей степени почти у всех. Бояться этого не стоит. Другое дело, когда он развивается в большем объеме: тогда это может привести к хронической дыхательной недостаточности. Опять же стоит понимать, что рентгенологический диагноз "пневмосклероз", который чаще всего пугает людей, всегда должен трактоваться пульмонологом и иногда требует более детального разбирательства.

— Как часто приходят люди с запущенными болезнями?

— К сожалению, в наше время довольно часто, потому что в большинстве своем это работающие люди молодого и среднего возраста, и для них работа на первом месте, а на себя внимания они не обращают. Более того, средства массовой информации, к сожалению, рекламируют множество лекарственных препаратов, с помощью которых население занимается самолечением, что порой идет даже во вред, поэтому сегодня мы чаще видим сложные и запущенные случаи у молодых работоспособных людей, нежели у лиц старшего возраста.

© РИА Новости / Николай Хижняк Под маской простуды могут скрываться и пневмония, и бронхит © РИА Новости / Николай Хижняк Под маской простуды могут скрываться и пневмония, и бронхит

В последнее время люди также очень часто пренебрегают плановой диспансеризацией, включающей в себя рутинное рентгенологическое обследование органов грудной клетки, которое позволяет выявить даже самые грозные заболевания (опухоль, туберкулез) на ранних стадиях.

— Могли бы вы привести пример запущенных случаев?

— Как я уже ранее сказала, пневмония — болезнь коварная. Если обратиться к врачу в первые день-два от начала заболевания, то вовремя поставленный диагноз и адекватная антимикробная терапия позволяют провести эффективное лечение в довольное короткие сроки, с малым количеством лекарств амбулаторно. Если ее запустить, то могут быть непоправимые последствия, вплоть до летального исхода, несмотря на проводимую массивную терапию.

Но стоит понимать, что очень часто под маской пневмонии и остеохондроза могут протекать другие заболевания. К нам часто поступают пациенты "с пневмонией", у которых мы находим изменения в легких, которые обусловлены либо опухолевым процессом, либо системным заболеванием. Например, гранулематоз Вегенера — заболевание, которое поражает не только легкие, но и другие органы. Оно требует кардинально другого лечения. Не следует забывать и о такой социально значимой болезни, как туберкулез легких, который очень часто протекает под маской обычной пневмонии, и распознать его может только специалист.

Был случай, когда молодой человек на протяжении трех месяцев лечился от остеохондроза. Его мучали боли в грудной клетке и плече. Он ходил по врачам и обследовался, ему сделали какие-то минимальные исследования. Правда, стоит отметить, что он скрывал от врачей, что у него была еще и высокая температура. Этот молодой человек принимал жаропонижающие, обезболивающие. Температура спадала, а ему казалось, что это норма в рамках его "остеохондроза". Когда он поступил к нам с диагнозом "пневмония", мы сделали компьютерную томографию и увидели, что на самом деле это образование грудной клетки, которое на тот период, к сожалению, уже проросло в ребра и лопатку. Мы увидели множественные вторичные изменения в легких. В итоге молодому человеку 32 лет был поставлен диагноз "распространенный опухолевый процесс", а основное — это опухоль почки.

У другой пациентки появились боли в грудной клетке, связанные с движением, которые расценили как остеохондроз. Она принимала обезболивающие препараты два-три раза в день, что привело к нормальной температуре тела. Через дней 10 все-таки обратилась к терапевту, и простая рентгенограмма выявила абсцедирующую пневмонию, которую можно было бы избежать при своевременном обращении к специалисту. Ей удалось помочь и вылечиться без последствий.

Беседовал Константин Ермолаев.