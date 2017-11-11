Детский диабет: методы лечения и психологическая поддержка

О том, как выявить сахарный диабет на ранней стадии, чем помочь близким с таким диагнозом, а также какие современные и перспективные методы лечения заболевания существуют сегодня, в интервью проекту "Социальный навигатор" рассказала директор Института детской эндокринологии Валентина Петеркова.

— Диабет — это генетическое или приобретенное заболевание?

— Существует несколько различных форм сахарного диабета. У детей и подростков основной формой (более чем в 90% случаев) является диабет I типа. Он относится к приобретенным заболеваниям у лиц с наследственной предрасположенностью, которая выявляется при исследовании специальных генов, ответственных за нарушения в работе аутоиммунной системы (отягощенная наследственность при диабете I типа у родственников встречается достаточно редко).

При этом определенная комбинация нормальных генов (их называют генами предрасположенности) создает предпосылки для сбоев в работе иммунной системы под влиянием различных неблагоприятных факторов внешней среды, которые приводят к повреждению клеток, выделяющих инсулин.

— Какова статистика по заболеваемости диабетом в России, ее динамика?

— По данным государственного регистра сахарного диабета (СД), на 1 января 2016 года в РФ было зарегистрировано 31 727 детей и подростков с диабетом I типа, из них почти 23 тысячи детей от 0 до 14 лет и почти 9 тысяч подростков от 15 до 18 лет.

При этом за год выявлен 3421 новый случай заболевания среди детей, а средняя заболеваемость — 13,69 на 100 тысяч детского населения. В среднем ежегодный прирост заболеваемости составляет 3,1%. Всего за период наблюдения (за 2001-2016 годы) выявлено 41 604 новых случая СД I типа среди детей от 0 до 14 лет.

Частота специфических осложнений у детей и подростков в течение последних 10 лет снизилась в несколько раз и сейчас составляет не более 6%, что связано с обеспечением пациентов аналогами инсулина, инсулиновыми помпами и средствами самоконтроля. Тяжелые осложнения у детей и подростков в настоящее время практически не встречаются.

Пока не решенным до конца остается вопрос бесплатного обеспечения расходными материалами к инсулиновым помпам и достаточным количеством тест-полосок (в некоторых регионах пациенты не обеспечиваются минимальным количеством — четыре тест-полоски в день).

По статистике, количество больных детей и подростков, находящихся на помповой терапии, составляет 8979 человек. Помпы устанавливаются бесплатно, за счет федерального бюджета по программе высокотехнологической медицинской помощи (ВМП) и за счет регионального бюджета. По ВМП за 2016 год помпы установлены 2055 пациентам.

Кроме того, для больных сахарным диабетом в регионах организуется летний отдых в детских оздоровительных лагерях, в специальных группах в сопровождении эндокринолога. Федеральных специализированных санаториев для детей с диабетом крайне мало, и в среднем ребенок может получить санаторно-курортное лечение бесплатно 1 раз в 10 лет.

— Давайте немного поговорим о мифах. Скажем, считается, что поедание большого количества вредной, жирной и высококалорийной пищи приводит к развитию диабета. Правда ли это?

— Злоупотребление высококалорийной пищей может оказать влияние на развитие диабета, если оно приводит к ожирению, однако это относится к диабету II типа.

— А можно ли вылечить легкие формы диабета правильным питанием или голодовкой?

— Нет, диабет I типа не относится к легким формам и у детей пока является неизлечимым заболеванием.

Правильное питание необходимо при любых формах диабета, чтобы компенсировать негативное воздействие заболевания, наряду с медикаментозной терапией. Голодовка не только не поможет при лечении диабета, но строго противопоказана, поскольку может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

— В чем разница между сахарным диабетом I и II типов?

— Принципиальное различие между ними заключается в том, что при диабете I типа в организме резко падает секреция инсулина, а при диабете II типа долгое время инсулина в организме много, но чувствительность к нему периферических тканей резко снижена.

Сахарный диабет I типа чаще развивается в детском и подростковом возрасте, в основном у пациентов без ожирения, начинается остро и при запаздывании с диагнозом быстро приводит к развитию угрожающего состояния — кетоацидоза с последующим коматозным состоянием. Для его лечения требуется только инсулин.

Диабет II типа чаще развивается у взрослых, особенно пожилого возраста, чаще у лиц с ожирением, и в большинстве начинается постепенно. В первые годы заболевание может компенсироваться только диетой и/или таблетированными препаратами, потребность в инсулине развивается спустя многие годы.

— Есть ли принципиальные различия между детским и взрослым диабетом?

— Сахарный диабет I типа может встречаться и у взрослых, однако в детском возрасте он протекает более тяжело, чем у взрослых, требует проведения тщательного самоконтроля и при плохой компенсации может давать более ранние сосудистые осложнения.

— Как заподозрить сахарный диабет у себя, друга, своего ребенка?

— Первыми симптомами сахарного диабета являются жажда, учащенное обильное мочеиспускание, снижение веса на фоне хорошего или повышенного аппетита.

— Как помочь человеку с сахарным диабетом, куда обращаться в случае необходимости?

— В основном пациенты с сахарным диабетом наблюдаются у эндокринолога в поликлинике по месту жительства, но не стоит забывать, что больным и их близким также очень важна психологическая поддержка. По результатам исследования фонда "КАФ" в рамках программы "Альфа-эндо", психологическая помощь необходима почти всем семьям, в которых ребенку был поставлен диагноз "диабет", однако такой вид поддержки пока малодоступен в стационарах.

В рамках программы "Альфа-эндо" были подготовлены психологи из более чем 20 регионов России. С мая в каждом округе Москвы в учреждениях городского психолого-педагогического центра работают профессиональные психологи, осведомленные в вопросах лечения сахарного диабета у детей. За первые три месяца работы проекта была оказана помощь 57 детям и их родителям по вопросам принятия диагноза, преодоления депрессии, улучшения настроения и веры в собственные силы. Важно отметить, что эта помощь абсолютно бесплатна для семьи, так же как и медицинская помощь.

— В настоящее время большинство методов лечения сахарного диабета являются симптоматическим. Существуют ли какие-то современные способы лечения, направленные на борьбу с причиной заболевания?

— Несмотря на многочисленные исследования, направленные на поиски средств для излечения диабета, эффективных и безопасных препаратов, которые могут быть рекомендованы для использования в клинической практике с целью излечения от диабета, к сожалению, пока не существует.

— Недавно министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в ближайшем будущем российские пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета. В чем их суть и какие еще существуют перспективные разработки?

— В настоящее время ведется обширный поиск препаратов — их называют иммуномодуляторами, — способных остановить процесс разрушения клеток, продуцирующих инсулин (бета-клеток). Эти препараты должны быть максимально эффективными и безопасными для организма. Параллельно этому проводятся работы по отработке процедуры пересадки бета-клеток от доноров, а также по получению собственных бета-клеток из стволовых в качестве материала для их пересадки.

Все это станет возможным после того, как удастся добиться остановки процесса разрушения собственных клеток с помощью медикаментозных препаратов. Мы также научились прогнозировать развитие сахарного диабета с помощью молекулярно-генетических и иммунологических методов исследования. На такой ранней доклинической стадии возможно будет излечивать диабет без пересадки бета-клеток, с помощью применения иммуномодуляторов. Это терапия будущего.

— С 1 января 2018 года изменяется порядок прохождения детского медосмотра. В частности, в детских образовательных учреждениях отменяются исследования уровня глюкозы в крови. Не отразится ли это на программе профилактики диабета?

— Эти изменения не будут иметь какого-либо влияния на программу профилактики диабета, поскольку она строится на основании изучения факторов риска развития заболевания и углубленного медицинского обследования среди детей из группы повышенного риска (семьи, в которых есть больные с диабетом I типа).

Разовое определение уровня глюкозы в крови у детей малоперспективно, учитывая быструю скорость развития клинических проявлений диабета.

Вторичная профилактика развития осложнений среди детей, уже больных диабетом, которая чрезвычайно важна и является одним из наиболее приоритетных направлений детской диабетологии, также не пострадает. Она не является частью диспансеризации здорового населения, а проводится детскими эндокринологами в рамках работы с больными детьми.