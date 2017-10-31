Потеря зубов и денег: если кариес не лечить

Нас часто беспокоят проблемы с зубами, но не всегда мы находим время на визит к стоматологу. Между тем, отсутствие лечения чревато осложнениями, которые не только приводят к ухудшению здоровья, но становятся причиной непредвиденных трат. Какие последствия грозят пациенту, не вылечившему кариес на начальных стадиях, расскажет новая инфографика "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".