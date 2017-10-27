В Москве появится новое инсультное отделение ГКБ им.Юдина

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. До конца года в Москве создадут еще одно инсультное отделения в городской клинической больнице имени С.С. Юдина, сообщает сайт mos.ru со ссылкой на руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

По словам Алексея Хрипуна, увеличение количества отделений позволяет оказать своевременную помощь пациентам с подозрением на инсульт, так как в случае острого нарушения мозгового кровообращения жизненно важно максимально сократить время доставки пациента в профильный стационар. Тогда у врачей появляется нужное время на диагностику, проведение экспресс-анализов и компьютерной томографии.

Алексей Хрипун также сообщил, что высокую вероятность благополучного исхода при инсульте обеспечивает грамотная работа врачей скорой помощи. Поэтому специалистов столичной неотложки обучают современным принципам оценки состояния больных с подозрением на инсульт.

По действующим стандартам пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения доставляют в стационары инсультной сети в первые четыре часа с момента появления симптомов закупорки крупной мозговой артерии.