В Общественной палате РФ открылся второй конгресс онкологических пациентов

24 октября в Общественной палате РФ открылся II Всероссийский конгресс онкологических пациентов.

В ходе пленарного заседания представители власти, общественных организаций и практикующие онкологи обсудили актуальные вопросы и рассказали о новых законодательных инициативах в области лечения рака.

Вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой отметил, что сейчас разрабатывается несколько законодательных инициатив, связанных с обеспечением необходимыми лекарствами онкобольных.

"Я надеюсь, эти инициативы помогут тем пациентам, которым нужны уникальные лекарства. Потому что на сегодняшний день в великой стране России родственники больных возят в сумках и чемоданах лекарства из Германии. Эту ситуацию нужно пытаться преодолевать", — отметил Толстой.

Также депутат сообщил, что комитет по охране здоровья Госдумы разрабатывает законодательный акт о паллиативной помощи.

"Это происходит совместно с известными благотворительными организациями, мы знаем, что такая же работа ведется в министерстве здравоохранения. Будем надеяться, что до нового года удастся эту работу завершить и мы все получим свод правил, по которым эта помощь будет оказываться", — отметил Толстой.

Среди проблем лечения онкологии в России депутат назвал недостаточную в отличие от мегаполисов доступность лечения в регионах. Для решения этой проблемы планируется возродить фельдшерские пункты в небольших городах.

"Мы будем возвращать фельдшерские пункты и возможность доступа людей к элементарной диагностике, в том числе и к онкодиагностике, которая будет проходить вне крупных специализированных центров", — сообщил Толстой.

В свою очередь начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы Светлана Браун рассказала о том, что в столице ведется активная работа по информированию населения о необходимости ранней диагностики заболевания. Для этого в городе действуют различные скрининговые программы. При этом Браун напомнила, что мэром Москвы учреждены гранты для врачей, которые выявляют онкологию на ранних стадиях.

Член общественной палаты, доктор медицинских наук Николай Дайхес в своем выступлении акцентировал внимание слушателей на проблеме обучения и последипломного образования онкологов. Также Дайхес посетовал на отсутствие должного взаимодействия между врачами разных специальностей при постановке диагноза.

"Нам приходится очень много разбирать случаев, когда доктор в поликлинике в первичном звене не замечает у пациента месяцами онкологического процесса. Потом лечит этого человека не совсем правильно. И потом, когда он уже попадает к онкологам, мы имеем то, что мы имеем. 60-70% выявленной онкологии сегодня это третья-четвертая стадия", — отметил Дайхес.

Как сообщили участники заседания, итогом конгресса станет резолюция, созданная на основе пожеланий онкологических пациентов, которая найдет отражение в Национальной онкологической программе.

Также на основе резолюции будут сформированы обращения к органам исполнительной власти с предложением мер по совершенствованию системы оказания онкологической помощи населению и финансированию российского здравоохранения.