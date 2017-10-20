Молодые эндокринологи приняли участие в Фестивале молодёжи

Во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества в Сочи

Во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества в Сочи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Представители Российского общества молодых эндокринологов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии выступили на всемирном фестивале молодежи и студентов.

Цель — заинтересовать молодых людей эндокринологией, продемонстрировать ее практическое применение, раскрыть ее как науку и заглянуть в перспективы ее развития.

"Общество молодых эндокринологов на уровне ещё молодёжи, как самой активной части общества, пытается пробудить интерес к медицине, к эндокринологии, в частности, и понятным и доступным языком объяснить основные проблемы, привлечь внимание к наиболее важным вопросам", — рассказала председатель общества молодых эндокринологов Любовь Мачехина.

Молодые специалисты делились своим опытом работы в клинике, демонстрировали и разбирали с аудиторией интересные случаи из практики, рассказывали об инновациях и научных достижениях.

Были затронуты различные области: нейроэндокринология, детская эндокринология и, конечно, сахарный диабет. Зачем нам нужен гипофиз? Почему ребенок перестал расти? Как заподозрить сахарный диабет у себя, у друга, у своего ребенка? В чем разница между сахарным диабетом первого и второго типа? Как помочь человеку с сахарным диабетом и куда обращаться в случае необходимости? Специалисты обсудили все эти вопросы с участниками сессии.

"Эндокринная система и гормоны управляют нашим организмом, нашим здоровьем, нашим настроением и даже в каком-то смысле характером. И человеку, безусловно, следует знать про эндокринную систему, в первую очередь, чтобы управлять собой", — считает врач-эндокринолог, заместитель председателя общества молодых эндокринологов Воронцова Мария.

Эксперты отметили, что большое влияние на состояние щитовидной железы оказывает место жительства человека.

"Если говорить о климатических зонах, то, безусловно, есть йододефицитные регионы. В таком случае можно говорить о том, что риск заболевания щитовидной железы там больше. И нужно применять йодосодержащие препараты и йодированные продукты", — подчеркнула Патимат Хандаева, научный сотрудник отделения нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ "Научный медицинский исследовательский центр (НМИЦ)" Минздрава России.

Особое внимание было уделено организации эндокринологической помощи населению.

Елена Сечко, научный сотрудник отделения сахарного диабета детей и подростков ФГБУ "Научный медицинский исследовательский центр (НМИЦ)" Минздрава России, рассказала, что в эндокринологическом научном центре запускается новый проект — дистанционное консультирование для детей, которых переводят на инсулиновую помпу (прибор, который в постоянном режиме вводит инсулин). В новый проект планируется набрать 50 пациентов.

Суть этого метода заключается в том, что пациенты при помощи специальных устройств передают данные своему лечащему врачу. Он в течение полугода-года эти данные анализирует и при помощи электронного сообщения или телефонного звонка дает рекомендации по изменению дозы инсулина, коррекции режима. В настоящее время ведется набор детей.

Также в настоящее время ведутся разработки по пересадке поджелудочной железы человеку с сахарным диабетом I типа. "Вопрос в том, чтобы иммунная система не вступила в противоборство с теми клетками, которые пришли извне. Надо лечить причину", — отметила Любовь Мачехина.

Своеобразной лабораторией на колесах стал диамобиль. Он позволяет одномоментно диагностировать все осложнения сахарного диабета в экспресс-формате.

"Диамобиль побывал практически в каждом регионе нашей страны. Буквально на прошлой неделе вернулся из Барнаула. Планирует и дальше свою деятельность. Охвачена вся страна. Охватываем и областные центры, и деревни", — отметила Екатерина Зайцева, эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра.

После завершения пленарной сессии всех желающих пригласили присоединиться к обществу молодых эндокринологов для участия в деятельности общества и развития междисциплинарных проектов как в России, так и на международной арене.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума стали около 30 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.