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Социальный навигатор
Здоровье

Плохое зрение: кто виноват и что делать

12:1112.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПлохое зрение: кто виноват и что делатьПлохое зрение: кто виноват и что делать
© РИА Новости / Евгений Биятов

80% информации об окружающем мире мы получаем через глаза, утверждают ученые. Что поможет сохранить зрение и к чему может привести частое использование капель для глаз, проекту "Социальный навигатор" рассказали практикующие врачи-офтальмологи — главный врач клиники семейной офтальмологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Трубилин и кандидат медицинских наук Мария Трубилина.

Столь важный и хрупкий механизм, как зрение, требует особого внимания. С первых дней человек должен регулярно проходить осмотр у офтальмолога.

В последние десятилетия ситуация в мире плохо влияет на наши глаза: компьютер и различные гаджеты стали неотделимой частью жизни.

Собака-поводырь в городе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"В современном мире выросли визуальные задачи. Сейчас сложно найти специальность, которая не компьютеризирована. Более того, часто во время работы используется несколько цифровых устройств, например мобильный телефон, планшет, компьютер. Использование мобильного телефона привело к сокращению рабочего расстояния вблизи. Если в прошлом веке книгу читали в среднем на расстоянии 35-40 сантиметров, то мобильный телефон мы подносим ближе к глазам, на расстояние от 20 до 30 сантиметров. Все это вызывает стресс зрительной системы", — говорит Мария Трубилина.

Сам себе доктор

Наши глаза также очень страдают от попыток самостоятельно устранить возникающие проблемы. Доступность различных лекарственных средств и способов коррекции зрения может навредить.

"Сейчас, к сожалению, оптическая продукция общедоступна, например контактные линзы продаются в линзоматах, их можно купить через интернет. И это большая беда, потому что, подобрав линзы однажды, пациенты перестают наблюдаться у доктора, покупают линзы сами и приходят лишь тогда, когда сталкиваются с осложнениями. Это могут быть инфекции, которые очень тяжело лечатся, это могут быть нарушения глазной поверхности, врастание сосудов в роговицу. Так или иначе, контактные линзы — это инородное тело, которое находится на поверхности глаза. Докторам приходится бороться с осложнениями, которые можно было бы предотвратить при регулярных плановых осмотрах пациентов. То же самое касается и очков, которые наши пациенты покупают сами без рецепта на лотках и на рынках. Качество материалов, из которых они изготовлены, соответствие диоптрий и межцентрового расстояния при такой покупке остаются за кадром", — отмечает Владимир Трубилин.

Капать или не капать — вот в чем вопрос

У кого хоть раз в жизни не было покраснения глаз? Скорее всего, таких нет. Многие привыкли сами, без помощи докторов, справляться с этой проблемой, покупая в аптеке капли для глаз. Но в данном случае капли оказывают только косметический эффект, сужая сосуды и уменьшая или убирая покраснение. Покраснение глаз может быть причиной серьезного заболевания, и без консультации офтальмолога невозможно узнать истинную причину происходящих изменений.

Дети. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперт рассказал, как минимизировать вред гаджетов для зрения детей

Современный мир — это мир цифровых технологий. Мы постоянно используем гаджеты. По этой причине многие страдают от так называемого компьютерного зрительного синдрома — чувства дискомфорта, слезотечения или, наоборот, сухости, раздражения, покраснения глаз.

В какой-то степени на наши глаза влияет окружающая среда, в которой мы находимся. Зимой — приборы отопления, летом — кондиционеры. Из-за этого страдает глазная поверхность, возникает чувство дискомфорта — синдром сухого глаза.

Кроме того, исследования доказали, что работа за цифровыми устройствами приводит к сокращению мигательных движений, что способствует развитию синдрома сухого глаза.

В этих случаях помогают слезозамещающие капли, которые очень эффективны и практически не имеют побочных эффектов. Но это обязательно должен диагностировать специалист и назначить правильное лечение. Запомните: под этими симптомами могут скрываться другие, более серьезные проблемы.

Ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Лучше своевременно обращаться к врачу.

Диеты и острое зрение несовместимы?

Еще один фактор, влияющий на наше зрение, — питание. Важную роль играет состояние сосудов — они везде, в том числе на сетчатке глаза. Жирная, жареная, соленая пища негативно влияет на кровеносную систему, повышает уровень холестерина. Соответственно, неправильное питание может привести к проблемам со зрением.

Необходим сбалансированный рацион, больше овощей и фруктов. Увлечение диетами, отказ от широкого спектра продуктов не на пользу зрению. Нужно питаться разнообразно и полноценно, подчеркивают специалисты.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДети до 14 лет находятся в зоне риска – им необходимо регулярно посещать офтальмолога
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дети до 14 лет находятся в зоне риска – им необходимо регулярно посещать офтальмолога

Кризис возраста

Проблемы с глазами могут возникнуть в любом возрасте. Но есть группы риска — дети до 14 лет и взрослые старше 40.

Дети рождаются дальнозоркими, с сильным плюсом. До семи лет идет уменьшение плюса и нормализация зрения. Очень важно контролировать этот процесс, проходя ежегодные осмотры у офтальмолога, и если отмечены нарушения, тогда наблюдаться минимум два раза в год.

В семь лет ребенок идет в школу, и увеличивается зрительная нагрузка. Чем старше ребенок, тем больше времени он проводит за учебниками, тетрадями и компьютером. И в этот период очень важно контролировать зрение минимум один раз в год, посещая офтальмолога.

Почему в возрасте 40+ нужно ежегодно посещать офтальмолога?

Технологии лечения глаукомы в России сопоставимы по эффективности с зарубежным
© РИА Новости / Виталий Аньков
Технологии лечения глаукомы в России сопоставимы с зарубежными

Во-первых, это период появления пресбиопии, или старческой дальнозоркости, когда зрение вблизи меняется, и нужно контролировать этот процесс.

Во-вторых, после 40 лет нужно ежегодно измерять внутриглазное давление, говорит профессор Трубилин. Если вернуться в советские времена и вспомнить систему диспансеризации, то измерение внутриглазного давления ежегодно лицам старше 40 лет входило в список обязательных обследований.

Может быть, поэтому удавалось диагностировать глаукому на самых ранних этапах, еще до появления жалоб у пациентов?

Сейчас это сделать сложнее, поэтому необходимо следить за состоянием своих глаз ежегодно!

© РИА Новости / Сергей КузнецовКомпьютер и различные гаджеты стали неотделимой частью жизни, что плохо сказывается на зрении
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Компьютер и различные гаджеты стали неотделимой частью жизни, что плохо сказывается на зрении

Что делать?

Если зрение ухудшилось, то важно знать причину.

Можно вернуть хорошее зрение, назначив очки, контактные линзы либо сделав лазерную коррекцию или прооперировав катаракту. Но есть заболевания, при которых вернуть утерянное зрение невозможно. Задача офтальмолога — сохранить то зрение, которое имеется на момент осмотра, и попытаться стабилизировать процесс.

В связи с увеличением продолжительности работы на близких и средних расстояниях необходимо соблюдать режим зрительных нагрузок.

Безусловно, нельзя запрещать использовать компьютеры, мобильных телефонов, планшетов и так далее, но настоятельно рекомендуется делать перерывы в работе хотя бы на несколько минут каждый час.

Но не просто от компьютера к телефону, а полностью забывая обо всех устройствах вблизи и переводя взгляд максимально вдаль.

Исследования последних лет говорят о том, что цифровые устройства являются источником повышенного излучения коротковолнового спектра белого света, так называемого синего света, который не безвреден для всего организма, и для глаз в том числе. Поэтому людям даже без нарушений зрения рекомендуется надевать очки с нулевыми диоптриями, но со специальным покрытием против синего света.

Следите за здоровьем своих глаз, регулярно посещайте офтальмолога!

Пациенты часто не чувствуют изменений зрения. Профилактические осмотры позволяют выявить заболевание на ранней стадии и принять меры, чтобы остановить его развитие.

И последнее: обязательно прислушивайтесь к своему организму, к его сигналам. При малейших сбоях обязательно обратитесь к специалисту.

Беседовала Алина Курамшина

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