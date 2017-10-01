Всемирный день вегетарианства: есть ли жизнь без мяса?

Всемирный день вегетарианства: есть ли жизнь без мяса?

Всемирный день вегетарианства: есть ли жизнь без мяса?

Ежегодно 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Этот праздник был учрежден Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году.



О том, кто был одним из первых в истории приверженцев этого типа питания, почему в будущем все жители планеты могут стать вегетарианцами, а также насколько полезен отказ от мяса и рыбы, читайте в материале "Социального навигатора".

Владимир Лебедев специально для "Социального навигатора"

Что "пифагоровы штаны во все стороны равны", знают со школы даже самые отъявленные прогульщики и противники точных наук.

А вот другой менее известный факт о древнегреческом математике: поддерживать умственные способности, да и пресловутые штаны, ему помогала пифагорова диета.

Древнегреческий математик разработал режим питания, основанный исключительно на растительной пище, поэтому именно его можно считать одним из самых первых вегетарианцев.

Придерживался вегетарианства и самый известный человек эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Итальянец настолько любил животных и все живое вокруг, что отправлялся на местные рынки и массово скупал там всех животных, убийство ради пропитания было для него неприемлемым.

"До тех пор, пока люди будут резать животных, они будут убивать друг друга", — часто любил повторять да Винчи.

Вообще вегетарианство начало активно практиковаться еще в Древней Индии и Греции. А вот первое официальное вегетарианское общество было организовано в Англии в 1847 году.

Лев тоже может быть вегетарианцем

В России увлечение вегетарианством также началось в XIX веке. Активным пропагандистом этой системы питания был писатель Лев Толстой. По его инициативе в России начали читать лекции и проводить конференции о пользе отказа от мяса и рыбы.

В знаменитом романе Ильфа и Петрова "12 стульев" есть эпизод, где московский приятель Остапа Бендера Коля Калачев обсуждает со своей женой Лизой, пресытившийся вегетарианской кухней, истинные кулинарные предпочтения писателя Толстого:

— Лев Толстой, — сказал Коля дрожащим голосом, — тоже не ел мяса.

— Да-а, — ответила Лиза, икая от слез, — граф ел спаржу.

— Спаржа — не мясо.

— А когда он писал "Войну и мир", он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда "Анну Каренину" писал — лопал! лопал! лопал!

<…>

— А когда "Крейцерову сонату" писал — тогда тоже лопал?— ядовито спросил Коля.

— "Крейцерова соната" маленькая. Попробовал бы он написать "Войну и мир", сидя на вегетарианских сосисках.

После Октябрьской революции вегетарианство на всякий случай запретили, но уже спустя несколько десятков лет оно возродилось, о чем и свидетельствует диалог героев Ильфа и Петрова.

Заветы Толстого живы и в наше время. Из известных россиян, например, такого типа питания придерживается путешественник, писатель, художник и священник Федор Конюхов и политик Владимир Жириновский, который и вовсе пообещал перевести на вегетарианскую диету всех членов ЛДПР.

"В Норвегии ввели день без мяса, правда, пока для военнослужащих. Это очень правильно. Мясо — очень вредный продукт. Норвегия — богатая страна, они прекрасно понимают, что нужно приучать людей больше к вегетарианской пище. В ЛДПР не курят, алкоголь не употребляют. Теперь мы еще будем навязывать членам ЛДПР вегетарианскую пищу", — сказал он.

В мире на данный момент насчитывается порядка 1 миллиарда вегетарианцев. Среди современных зарубежных звезд такого питания придерживаются Том Круз, Николь Кидман, Джим Керри, Памела Андерсон, Ума Турман и многие другие.

Существует несколько форм вегетарианства. Например, лактовегетарианцы едят молочные продукты, но при этом полностью исключают из рациона яйца, а ововегетарианцы — наоборот. Пескетарианцы, помимо молочных продуктов и яиц, едят также рыбу, то есть отказываются только от мяса и птицы. Веганство — самая строгая форма вегетарианства, полностью отвергающая любые продукты животного происхождения (включая молоко, яйца и мед). Также к одной из форм вегетарианства можно отнести сыроедение. Оно подразумевает употребление исключительно сырых и никак термически не обработанных продуктов (в основном фруктов).

Полезно, но в меру

Является ли вегетарианство полезным или, наоборот, причиняет здоровью вред? На этот счет существует множество мифов и заблуждений.

Например, очень часто можно встретить информацию о том, что вегетарианство ведет к малокровию, то есть из-за такого питания снижается уровень гемоглобина в крови. По словам эндокринолога-диетолога Анастасии Плещеевой, у здорового человека гемоглобин от вегетарианства не может стать низким.

© РИА Новости / Максим Богодвид У здорового человека гемоглобин от вегетарианства не может стать низким © РИА Новости / Максим Богодвид У здорового человека гемоглобин от вегетарианства не может стать низким

Падения уровня гемоглобина возможно, только если у человека уже наблюдались какие-либо проблемы со здоровьем.

"У нас сейчас и так много людей, у которых с гемоглобином уже не очень хорошая ситуация, и она может усугубиться на фоне вегетарианства. Сказать, что нормальный здоровый организм будет иметь от вегетарианства низкий гемоглобин, я не могу", — сказала Плещеева.

Если падение уровня гемоглобина здоровому человеку не грозит, то вот белка в организме от вегетарианства можно не досчитаться.

"Происходит недостаточное поступление белка и аминокислот, которые есть в мясных продуктах, естественно, это может повредить здоровью", — рассказала Плещеева.

Поэтому специалисты советуют: если вы решили стать вегетарианцем, то делать это надо под присмотром врача. При этом, как отметила эндокринолог-диетолог, отказ от мяса и рыбы на короткий срок в качестве разгрузки для организма может быть полезным, а вот переход на постоянное вегетарианство специалистка не поддерживает.

"На длительный срок — я в этом не вижу смысла. Мы все-таки не животные, которые привыкли к данной пище. Но иногда на какой-то определенный период времени, когда люди хотят разгрузиться, — да, в этом есть смысл. Если становиться вегетарианцем под чутким контролем врача и если для этого есть какие-то показания, то тогда пожалуйста, но не на длительный срок", — сказала в комментарии РИА Новости Анастасия Плещеева.

При этом специалистка отметила тенденцию, что все больше родителей приучают детей к вегетарианскому питанию с раннего возраста, хотя то, что подходит и полезно для родителей, не всегда хорошо сказывается на детском организме.

"Сейчас очень много маленьких детишек, которых очень часто родители-вегетарианцы подсаживают на этот тип питания. Мы уже устали с этим бороться. У детей и так часто бывает сниженный гемоглобин, а тут еще мама, которая решила, что ребенку подойдет та же еда, что и ей. Может быть, маме она и подойдет, потому что у нее все хорошо. И таких мам сейчас очень много", — сообщила Анастасия Плещеева.

Безусловно, есть в вегетарианстве и полезная составляющая. Например, растительная пища снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что вегетарианцы не получают с животными белками животный жир, то есть холестерин. Но если использовать такой тип питания в качестве диеты, можно не добиться желаемых результатов. Отказ от мяса совсем не значит автоматическое снижение веса.

"Вегетарианцы отнюдь не худые люди, потому что преимущественно углеводистое питание может привести к набору веса", — сказала ведущий научный сотрудник клиники НИИ питания РАМН, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

© РИА Новости / Марк Редькин Наука пока не может дать однозначного ответа, полезно все-таки вегетарианство или вредно © РИА Новости / Марк Редькин Наука пока не может дать однозначного ответа, полезно все-таки вегетарианство или вредно

Также она отметила, что наука пока не может дать однозначного ответа, полезно все-таки вегетарианство или вредно. По словам Григорьян, существуют популярные исследования на эту тему, но научные эпидемиологические исследования, которые были бы доказательными, в России не проводились.

"Мы наблюдаем случаи такого варианта питания [у людей], и нельзя сказать, что эти люди абсолютно здоровы", — отметила она. В общем, польза вегетарианства в каждом конкретном случае различна. Все по самочувствию. Но если вы вдруг отказались от мяса и рыбы, а вам каждую ночь упорно снится поджаренная курочка, то, скорее всего, это сигнал пересмотреть рацион.

Вегетарианская колбаса — пища будущего

В современном мире придерживаться вегетарианства гораздо проще, чем несколько столетий назад: нехватку каких-либо питательных веществ и полезных элементов можно добрать с помощью БАД и витаминов. Да и внешний вид вегетарианской пищи может порадовать глаз самых закоренелых мясоедов.

Существуют вегетарианская колбаса, шницель и сосиски. Из-за этого в конце прошлого года в Германии даже разгорелся скандал. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт посчитал неправильным использовать в названиях вегетарианских продуктов, имитирующих мясо, наименования, которые используются в мясной промышленности.

Как заявил министр в интервью Bild, по его мнению, ликвидировать возникающую таким образом путаницу необходимо законодательным путем.

"Эти понятия вводят в заблуждение и вызывают у покупателя неуверенность. Я выступаю за то, чтобы запретить их и обеспечить потребителю ясность в наименованиях. Я не хочу, чтобы в случае с этими псевдопродуктами мы делали вид, что это мясо. Я уверен, что в будущем производители придумают собственные названия для своих растительных продуктов", — сказал министр в интервью изданию.

В Германии в последнее время большое распространение получили магазины вегетарианской и веганской еды, в которых люди, не употребляющие в пищу мясо, могут купить растительные продукты, идентичные или похожие по вкусу на мясные.Впрочем, возможно, вегетарианская еда, напоминающая мясную, и есть пища будущего. Просто не все это пока понимают.Но эту перспективу уже разглядел британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.

В недавнем интервью Bloomberg News он рассказал о своем решении инвестировать в веганскую компанию, которая занимается производством "чистого мяса". Миллиардер заявил, что в будущем люди перестанут употреблять в пищу мясо и полностью перейдут на его аналоги, поэтому-то он и инвестировал кругленькую сумму в развитие компании, выращивающей мясо без использования животных.

"Я очень рад инвестировать в Memphis Meats, я считаю, что через 30 лет нам больше не нужно будет убивать животных, что все мясо будет сделано из растений. Это будет полезно для всех", — сказал Брэнсон.

Memphis Mets планирует выпустить первое выращенное в лабораторных условиях мясо к 2021 году. Ждать дегустации осталось совсем недолго.