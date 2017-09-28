В России запущена единая информплатформа о первых признаках лейкоза

Благотворительный фонд "Живи" запустил первую в России единую информационную онлайн-платформу о первичных симптомах детских лейкозов "Стоп лейкоз". Как сообщили в фонде, главная цель создателей платформы — повысить осведомленность людей, чьи близкие находятся в зоне риска. Здесь собраны основные признаки детского лейкоза и составлен опрос, который поможет родителю выявить симптомы заболевания для дальнейшего обращения к педиатру.

В мире около 40% всех детей с онкологическими заболеваниями борются именно с лейкозом. В России этот диагноз — злокачественное заболевание кроветворной системы — ежегодно ставят 1500 детей. Усугубляет проблему незнание причин возникновения и отсутствие способов профилактики заболевания. Раннее обнаружение лейкоза является ключевым фактором, поскольку своевременное медицинское вмешательство увеличивает шансы на выздоровление.

"В случае ранней диагностики лейкоза шансы ребенка на выздоровление многократно увеличиваются, поскольку болезнь не развивается бесконтрольно. Симптомы детского лейкоза нередко принимают за проявления других заболеваний. Наш портал призван повысить осведомленность родителей о симптомах детского лейкоза, помочь самостоятельно обнаружить первые проявления недуга и своевременно обратиться за медицинской помощью", — отметили в фонде.