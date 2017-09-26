Онищенко: в 2017 году в России зарегистрировали всего 175 больных корью

Онищенко: в 2017 году в России было зарегистрировано всего 175 больных корью

Онищенко: в 2017 году в России было зарегистрировано всего 175 больных корью

МОСКВА, 26 сентября – РИА Новости. Презентация книги Геннадия Онищенко "Корь в России: проблемы ликвидации" состоялась на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В 1967 году был издан первый приказ о начале вакцинации против кори. По данным, приведенным депутатом, в 2000-2015 годах прививки против кори спасли около 20,3 миллиона человек.

Определенные заболевания невозможно ликвидировать полностью, но можно предотвратить возможность их появления в отдельно взятом регионе. В последние годы Москва пропускает через себя все больший поток людей со всего мира.

"Москва стала чрезвычайно уязвимым, пожалуй, самым уязвимым городом в нашей стране по количеству возможных рисков с точки зрения заноса всякой экзотической заболеваемости", — отмечает Онищенко.

Одной из проблем, с которой в свое время столкнулись эпидемиологи, являлось то, что уже привитые от кори люди начали заражаться. Как оказалось, вакцинация не давала стойкого иммунитета, а от болезни был защищен только тот, кто ее перенес. В связи с этим примерно через 10 лет необходимо было делать ревакцинацию, поэтому профилактика "сдвинула" инфицирование во взрослый возраст.

"Если в 1967 году доля заболевших корью лиц в возрасте 15 лет и старше составляла 0,2-0,3%, то к 1987 году она достигла уже 31%", — такие данные привел Онищенко в своей презентации.

При этом депутат отметил, что корь можно ликвидировать, потому что из всех биологических видов ею может заболеть только человек.

"Если вакцинировать всех, то циркуляция между людьми прекратится и сама инфекция может просто исчезнуть с лица земли", — добавил он.

В 1997 году был принят закон об иммунопрофилактике в России, в котором были четко определены понятие "национальный календарь" и обязательства государства по закупкам и распределению вакцин, что также стабилизировало ситуацию с обеспечением людей необходимым лечением.

Говоря о развитии вакцинации в стране, депутат также отметил важность принятия принципа информированного согласия на прививку — врач должен рассказать пациенту о возможных рисках, осложнениях и последствиях.

По словам Онищенко, вакцинация является одним из крупнейших прорывов и успехов человечества в области предотвращения и лечения болезней.

После начала программы количество людей, заболевших корью в СССР, снизилось в десятки раз, а в 2017 году на территории России было зарегистрировано всего 175 случаев заражения.