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Здоровье

Первая помощь: чего ждать от себя и окружающих

15:0022.09.2017
(обновлено: 15:42 22.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПервая помощь: чего ждать от себя и окружающихПервая помощь: чего ждать от себя и окружающих
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

В жизни каждого человека может возникнуть случай, когда он становится участником или свидетелем ситуации, при которой необходимо оказывать первую медицинскую помощь. Но даже если мы не потеряем хладнокровия, не факт, что сможем правильно помочь. О том, как себя вести в подобных обстоятельствах, нам рассказал Андрей Колесник, врач-методист отделения экстренной консультативной медицинской помощи ГБУ города Москвы "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова".

Екатерина Сытина специально для "Социального навигатора"

Плюс на минус

В первые минуты около пострадавшего, как правило, оказываются не спасатели или врачи, а самые обычные люди — друзья, знакомые, очевидцы. Большой удачей будет, если кто-то из них проходил специальные курсы, что-то запомнил, а потому не растеряется и окажет помощь. Если на курсах не был, то наломать дров можно, к сожалению, легко.

Карета скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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"Вызов. Человек упал с высоты. Скорая приезжает по адресу, выходит из кареты, а к ним навстречу бегут люди, держа на руках пострадавшего. Это совершенно неправильно. Нельзя перемещать человека после падения с переломами, если в этом нет категорической нужды", — Андрей Колесник пояснил, что от неправильных действий у потерпевшего образовалось дополнительное смещение костей и появились обломки в тканях.

Порывы помочь "хоть чем-нибудь" могут иметь последствия — выздоровление будет отсрочено на несколько месяцев.

Но все зависит от ситуации. Если в ходе ДТП прохожие вытащили из горящего автомобиля человека с переломами конечностей, то лишний месяц в гипсе уже не такая большая проблема, ведь дополнительные травмы лечатся, а вот вернуть жизнь из-за бездействия окружающих уже не удастся.

"У нас в медицине есть понятие золотого часа: если в течение первого часа раненому оказать полноценную медицинскую помощь, то выживает 90%. Если помощь оказывается через два часа, выживет 10%", — рассказал Андрей Колесник.

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© РИА Новости / Нина Алексеева
Помощь с небес: как работает санитарная авиация в Санкт-Петербурге

Кто-то воскликнет: "Да все в интернете можно посмотреть!" — и тут же ошибется. Чаще всего видеоуроки или текстовые материалы делаются медиками для медиков, то есть для тех, кто знаком с процессами в человеческом организме. Если у спасателя такого багажа знаний нет, симптомы он интерпретирует неверно и сделает только хуже.

Отдельная история, когда, используя всемирную паутину, граждане самостоятельно ставят себе диагнозы.

"Бригада приезжает на вызов. Лежит пациентка, перед ней ноутбук, где уже расписан диагноз, который она сама себе и поставила, — инфекционное заболевание мягких тканей. Осмотреть она себя не дает, а требует дать ей препараты, которые она сама себе уже прописала", — рассказал Андрей Колесник.

Находятся и те, кто оперирует фразой "Я в кино видел…" — и тоже ошибаются. В кинематографе показывают только зрелищные сцены, чтобы привлечь и впечатлить зрителя. За правдоподобностью режиссеры не гонятся. Так что действия героев фильма принимать за эталон нельзя.

"Вариант "а мне бабушка сказала" уже не так часто встречается. Население страны до 35 лет в большей своей массе понимает, что народные методы не надежны, и, скорее всего, сходят к доктору. У них есть доверие к врачам", — отметил Колесник.

За что хвататься?

"Не нужно всех поголовно учить медицине — это очень долго и трудоемко. Необходима культура навыков оказания первой медицинской помощи, что делать нужно и что нельзя, чтобы не делать ошибок", — считает Андрей Колесник.

По мнению самих врачей, наиболее правильный вариант — начинать вкладывать знания в головы граждан еще на этапе школьного образования (важно: это не означает, что дети обязаны спасать и оказывать помощь). Обучение в, казалось бы, раннем возрасте поможет исключить ошибки в дальнейшем.

"Только представьте себе, когда 18-летний парень, физически здоровый, не имея представления о правилах первой поморщи, начинает кому-то вправлять вывих. Последствия могут быть плачевными как для потерпевшего, так и для того, кто помощь оказывал: его вполне могут засудить", — пояснил Андрей Колесник.

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© РИА Новости, Инфографика
Зачем нужен полис ОМС

Если школу человек уже окончил, то получить знания он может на специальных курсах, такие проводятся регулярно и станциями скорой помощи, и отделениями МЧС. Преимущество обучения у специалиста — возможность задавать вопросы, пусть даже и нелепые.

В чем причина ошибок при оказании первой помощи? Безусловно, в отсутствии интереса россиян к теме, а также в отсутствии отлаженной системы получения таких навыков. Но это не означает, что вопрос нужно оставлять на самотек.

В Москве скорая помощь сегодня приезжает на экстренные вызовы, когда есть угроза жизни, за 12,1 минуты в среднем. На ДТП — в среднем за 8 минут. На недавней конференции ВОЗ в Лондоне эксперты подтвердили, что московский показатель, 8 минут, — лучший в Европе. В Париже, Вене, Берлине и других городах Старого Света на дорожно-транспортные происшествия парамедики прибывают на целую минуту позже.

А ведь в спасении жизни человека ценной становится каждая минута. И важно, насколько продуктивно прохожие, очевидцы и близкие проведут эти минуты, ожидая специализированную медицинскую помощь, смогут ли правильно оказать первую помощь, не навредив пострадавшему. Этим навыкам можно и нужно научиться, даже если они — и это будет самый лучший вариант — никогда не пригодятся.

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Здоровье
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