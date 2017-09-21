Почтенный возраст: как распознать у близкого признаки деменции

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Деменция – это расстройство нервной деятельности в основном у пожилых людей, проявляющееся в первую очередь резким снижением умственных способностей. Как определить, что у близкого человека появились ее первые признаки – в инфографике "Социального навигатора".