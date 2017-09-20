В Москве пройдет акция "Здоровье под присмотром"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. 29 и 30 сентября на четырех площадках в Москве будет проходить информационно-диагностическая акция "Здоровье под присмотром", сообщила профессор, председатель московского отделения Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Ирина Чукаева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В рамках акции жители и гости столицы смогут пройти бесплатные скрининги на выявление хронических неинфекционных заболеваний, получить консультацию специалиста и паспорт здоровья с результатами анализов.

В ходе пресс-конференции участники неоднократно подчеркивали необходимость комплексного обследования населения.

"Вам сейчас 40 лет, вы считаете себя абсолютно здоровым человеком? Вы заблуждаетесь. Вы просто не до конца обследованы", — заявил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Григорий Арутюнов.

Ключевой проблемой участники мероприятия назвали просвещение населения в сфере медицины.

"Нам кажется, что смысл этой акции — привлечь внимание людей, далеких от медицины, в среднем возрасте, когда мы можем повлиять на их сценарий жизни", — отметил Арутюнов.

В рамках акции можно пройти экспресс-анализ крови для определения липидного профиля, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму, сдать кровь на уровень глюкозы, получить анализ на определение уровня белка в моче и пройти исследование функции внешнего дыхания.

"Здоровье под присмотром" пройдет на четырех московских площадках: в парке "Сокольники" и возле торгово-развлекательных центров "Золотой Вавилон", "Принц плаза" и "Авеню".