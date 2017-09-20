В Москве обсудят стратегию развития здравоохранения в России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В павильоне №75 ВДНХ с 30 октября по 1 ноября будет проходить конгресс "Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения", в котором примут участие ведущие специалисты отрасли.

Основная задача, которая стоит на повестке дня мероприятия, — это формирование стратегии развития отечественного здравоохранения на ближайшие 5-10 лет. Помимо этого важной целью является консолидация участников конгресса для улучшения здоровья населения России.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко и председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов. Всего в качестве участников заявлено более 5 тысяч человек.

В рамках конгресса также состоится шестой съезд Национальной медицинской палаты и вручение ежегодной премии НМП "За вклад в развитие системы здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам". Эта награда вручается уже четвертый год. За это время она стала не только символом признания заслуг и успешности работы медицинских работников, журналистов и общественных организаций, но и свидетельством реалий и тенденций в здравоохранении.