О донорстве крови расскажут дети

В 2017 году впервые учрежден детский конкурс всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие", сообщили в Национальном фонде развития здравоохранения (НФРЗ).

"Что такое донорство крови и ее компонентов, почему оно так важно для всех людей, как необходимо гордиться донорами в семье, в коллективе, когда можно стать не только волонтером, но и донором крови, — на эти и другие вопросы ответят в первую очередь для себя те, кто подготовит конкурсные работы на учрежденный впервые детский конкурс премии "СоУчастие", — рассказывает директор НФРЗ, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. — Мы предлагаем для детей и их родителей, педагогов три номинации. В номинацию "Я знаю, что такое донорство" могут быть поданы различные учебные проекты. В номинации "Донорство глазами детей" могут быть представлены рисунки, фотографии, через которые участники расскажут о своем взгляде на донорство крови. В номинации "Донор — это судьба и призвание" конкурсные работы — это стихи и проза о безвозмездном донорстве крови и ее компонентов".

Возраст участников детского конкурса — от 5 до 18 лет. Ими в зависимости от выбранной номинации могут стать дети, семьи с детьми, учреждения основного и дополнительного образования.

Описания конкурсных проектов номинации "Я знаю, что такое донорство", составленные самими участниками, будут доступны для всех на информационной площадке премии "СоУчастие". Работы творческих номинаций детского конкурса по желанию участников могут быть размещены в различных форматах в интернете.

Заявки на участие в конкурсах восьмой всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" принимаются до 31 января 2018 года. В подготовке конкурсной работы помогут положение о премии "СоУчастие" и руководство к конкурсу. Документы размещены на сайте Национального фонда развития здравоохранения, а также в социальных сетях.