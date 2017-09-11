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Здоровье

Дело Бахуса: С Днем трезвости, россияне!

12:5511.09.2017
(обновлено: 12:57 11.09.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовДело Бахуса: С Днем трезвости, россияне!Дело Бахуса: С Днем трезвости, россияне!
© РИА Новости / Антон Денисов

Уже 100 лет в России отмечается День трезвости, однако это не День ВДВ — о нем почти не снимают сюжетов на федеральном ТВ. А зря. В преддверии Дня трезвости мы решили написать не о скучной и печальной статистике потребления алкоголя в стране, не об ужасных убийствах и изнасилованиях на фоне опьянения. Ведь выпивать можно вкусно, красиво и весело и даже так, чтобы наутро не проснуться в Ленинграде со словами "Так меня ж Галя ждет".

Евгений Еремкин специально для проекта "Социальный навигатор"

Например, 11 сентября (День трезвости) прошлого года в стране были совершены как по-настоящему жуткие, так и комичные преступления, связанные с употреблением беленькой. В Нижегородской области жена с мужем навеселе ждали автобуса и никого не трогали. Но выпитое попросилось наружу, муж отошел в сторонку, где его и застукали представители органов. Расстроенная жена тогда "оскорбила полицейских грубой нецензурной бранью", а потом с мужем под присмотром полиции проехала в отделение. В итоге на мужа завели дело об административном правонарушении, а на жену уголовное. Она раскаялась и отделалась штрафом всего пять тысяч рублей. Лучше бы они взяли такси.

Ирод во всем виноват

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Почти 40% россиян вообще не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ
Отмечать День трезвости начали в 1911 году по инициативе Церкви. В этот день православные христиане вспоминают смерть Иоанна Предтечи на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. Дело было так. Иоанн был проповедником и аскетом, обличавшим грехи, он не побоялся обвинить самого Ирода в прелюбодеянии, так как тот взял в супруги жену своего брата. Вряд ли кто-то назовет Ирода паинькой, все десять заповедей он нарушал не раз (поэтому его имя и стало нарицательным), но Иоанна он лишь запер в темницу. На пиру Ирод влюбился в свою падчерицу и пообещал выполнить любое ее желание. Та попросила голову проповедника. Ослепленный плотским желанием царь выполняет свое обещание. Тело Иоанна похоронили последователи.

© РИА НовостиРепродукция картины фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Вакх". Холст, масло. Фландрия. Между 1638-1640 гг. Государственный Эрмитаж
© РИА Новости
Репродукция картины фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Вакх". Холст, масло. Фландрия. Между 1638-1640 гг. Государственный Эрмитаж

Более 100 лет назад в дни праздника была запрещена продажа горячительных напитков, а верующие соблюдали строгий пост. В наше время 11 сентября в некоторых городах полицейские патрули будут проводить дополнительные рейды по точкам нелегальной продажи алкоголя. В России сегодня действуют 279 проектов Русской православной церкви, в которых помощь получают алкозависимые и их родственники, в том числе открыто 54 православных реабилитационных центра.

По данным статистики, около четверти всех преступлений в России совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Губит людей не пиво!

Посетители бара. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Минздрав рассчитал безопасные нормы употребления алкоголя
Про то, как красиво распивать алкоголь знал премьер-министр Великобритании, нобелевский лауреат и просто остряк Уинстон Черчилль. Уже будучи пенсионером он раскрыл секрет своего долголетия знаменитой фразой, что он никогда не стоял там, где можно сидеть, и никогда не сидел там, где можно лежать. Но не все помнят другую его цитату: "Я много пью, мало сплю и курю одну сигару за другой. Поэтому я на двести процентов в форме".

Нередко можно встретить заголовки новостей о том, что ученые наконец доказали пользу употребления алкоголя. Их всегда с восторгом принимают адепты Бахуса, однако обычно начинаются такие новости со слов "Британские ученые…", то есть эти выводы нужно принимать как минимум с недоверием. Современные врачи утверждают, что умеренное потребление алкоголя не вредит здоровью. Но не более того.

© РИА Новости / Александр ИмедашвилиПродукция компании "Кахетинское традиционное виноделие" (Kakhetian Traditional Winemaking)
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Продукция компании "Кахетинское традиционное виноделие" (Kakhetian Traditional Winemaking)

Специалисты Научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава рассчитали еженедельные нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин. Для этого использовались рекомендации ВОЗ. Так вот они сделали расчеты для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина. За основу расчетов были взяты стандартные для каждого напитка дозы — количество, содержащее 10 граммов этилового спирта.

В итоге получилось, что мужчина может пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градуса три дня в неделю, или одну бутылку крепленого вина в неделю, или рюмку водки два раза в день и оставаться в зоне низкого риска для здоровья.

Женщине можно в день выпить два бокала сухого вина объемом 100 миллилитров и крепостью 13 градусов, или бокал шампанского объемом 150 миллилитров, или одну рюмку водки в день. Превышение дозировки поднимает и уровень риска.

Крепкий алкоголь
© Fotolia / Ahileos
Химики выяснили, почему виски становится вкуснее, если его разбавить водой
По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, определить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя невозможно, так как рекомендации должны составляться для конкретного человека с учетом его здоровья и веса. А глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин напомнил РИА Новости, что рекомендуемые дозы способствуют выделению дофамина, однако при дальнейшем употреблении алкоголь начинает действовать как седативное средство.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн в интервью "Национальной службе новостей" с выводами не согласился.

"Мы совершенно точно знаем, что первое действие алкоголя — токсическое, в любой дозе. У кого-то организм восстанавливается после токсикоза, после однократного употребления медленно, у кого-то не восстанавливается вообще. Поэтому опасно говорить о том, что позволено, а что нет. С точки зрения нарколога любая доза опасна", — считает Брюн.

Принимать перорально и не только

В выпуске тележурнала "Фитиль" за 1974 год Евгений Леонов рассуждает о пользе употребления алкоголя лежа в рехабе. Его сложные коктейли будто придуманы Венедиктом Ерофеевым (чуть встряхни и взорвется!), но, по его мнению, они и мертвого на ноги поставят. В мире применяются методы лечения вином — энотерапии: вино пьют, принимают винные ванны, массажи, поедают виноград, да чего только с ним не делают!

© РИА НовостиРепродукция картины грузинского художника Нико Пиросманашвили "Сбор винограда"
© РИА Новости
Репродукция картины грузинского художника Нико Пиросманашвили "Сбор винограда"

В интервью агентству "Спутник" завкафедры биохимии Тбилисского государственного университета им. И.Джавахишвили, профессор Рамаз Гахокидзе развивающий в Грузии методику энотерапии уточняет, что есть противопоказания для этого способа лечения. Лечение вином строго противопоказано тем, кого беспокоят печень, двенадцатиперстная кишка, повышенная кислотность, диабет и подагра, а также профессор не разрешает применять лечение к детям.

Дозы и способы лечения выбирают специалисты, нередко напитки разводят водой, иногда подогревают или делают настойки, чтобы соблюсти технологию, ведь это все-таки лекарство. Пока в мире к энотерапевтам относятся значительно более лояльно, чем, например, к гомеопатам, но надолго ли.

Красное — к мясу, белое — к рыбе. Хватит уже!

Дегустация вин на винно-гастрономическом фестивале In Vino Veritas в Коктебеле. 22 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ученые: умеренное употребление алкоголя защищает от болезни Альцгеймера
Красное — к мясу, белое — к рыбе, говорила мама, готовя новогодний ужин. Мама, ты права, но не совсем. Теперь сомелье рекомендуют руководствоваться принципом сочетаемости цветов. С красным мясом лучше вкушать красненькое, с белым — белое. К розовому блюду и вино соответствующее. Если блюдо подается с соусом, то он тут главный. Скажите своему кависте, чтобы заучил это правило, как "Отче наш", и к следующему ужину согласовал с поваром цвет вин и порядок их подачи.

Страна медведей и водки

Если спросить иностранца, что он знает о России, то он скажет, там холодно, там просторы и там много пьют. Да, некоторые вспомнят про Dostoyevsky, Chechov, Baryshnikov, но все всегда уверены, что Россия населена алкоголиками. Они неправы.

Русские склонны к пьянству не больше других народов, рассказывает в материале "ПостНаука" доктор биологических наук Светлана Боринская.

"Ни по одному из генов, которые влияют на потребление алкоголя, русские не отличаются от остальных народов Европы", — утверждает ученый. За развитие алкоголизма ответственны две группы генов: гены метаболизма алкоголя и гены, контролирующие передачу нервных импульсов в мозге. В процессе метаболизма сначала образуется токсичный продукт (ацетальдегид), на втором этапе он обезвреживается".

Покупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперт предложил меры по снижению уровня потребления алкоголя
"Варианты генов, из-за которых при потреблении алкоголя концентрация токсичного ацетальдегида в крови повышена, распространены в Восточной и Юго-Восточной Азии (до 70-80% населения этих регионов являются носителями таких вариантов генов). Носители этих вариантов генов потребляют меньше алкоголя, и у них снижен риск развития алкоголизма", — говорит Боринская. В Европе встречается лишь один из этих вариантов — он называется ADH1B*48His — и менее чем у 10% населения.

Есть мнение, что русские любят выпить именно из-за влияния гена, доставшегося нам от Чингисхана. "На самом деле лишь один из десяти русских является носителем этого варианта гена. А русские мужчины, у которых такой вариант гена имеется, потребляют в среднем на 20% алкоголя меньше, чем те, у кого такого варианта гена нет. На территории России наиболее часто такой вариант гена встречается у народов Южной Сибири (среди бурят, алтайцев, тувинцев — до 50% населения). У северных монголоидов (чукчей, хантов, ненцев) этот вариант либо отсутствует, либо имеется у очень небольшой части населения (не более 5%)", — добавляет Боринская.

© РИА Новости / Руслан КривобокТуристический комплекс "Статуя Чингисхана"
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Туристический комплекс "Статуя Чингисхана"

Мифом она называет мнение о том, что этот вариант гена заложен во всех монголоидов. Влияние второй группы генов, ответственных за передачу сигнала в мозг, по мнению ученых, слабо и больше зависит от культурных и социальных факторов. Например, в ходе антиалкогольной кампании 1980-х пить стали меньше на треть, хотя геном россиян остался прежним.

Как пьют у них там

Из американских университетских сообществ в мир перекочевали традиции алкогольных игр. Почти в любой молодежной комедии есть сцены вечеринки, где играют в бир-понг, флип-кап или даже алкошашки. Красивого тут мало, но для полноты нашего алкоальманаха нельзя не рассказать о правилах. Для игры в бир-понг двое соперников становятся напротив друг друга у стола. Перед каждым треугольником выстраиваются полулитровые стаканы с пивом. Поочередно игроки забрасывают в стаканы противника шарик для пинг-понга, при попадании, стакан выпивается. Выигрывает тот, кто первым поразил все стаканы противника. Правила флип-кап еще более просты. Противники выпивают по полулитровому пластиковому стаканчику пива, ставят его на край стола и щелчком по дну стараются перевернуть вверх дном. Кто первым перевернет все выпитые стаканы, тот и выиграл. Кстати, игроки могут условиться снимать по одному предмету одежды после каждого осушенного стакана. Чтобы не скучно было.

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Хватит это терпеть": россияне начали пить больше коньяка и импортных вин
Есть игры, основанные на просмотре фильмов и прослушивании музыки. Например, игроки заранее могут договориться, что каждый раз, когда герой произнесет кодовое слово, все будут выпивать по стопке. Или комментатор футбольного матча произнесет фамилию определенного игрока.

В России не особо принято играть в игры с алкоголем, его просто пьют, а еще обильно едят и разговаривают. Но если очень хочется, то можно. В тематическом сообществе во "ВКонтакте" можно найти российские аналоги алкогольных игр. Небезынтересным покажется вариант под названием "Метро". Участники планируют маршрут поездки, садятся и на каждой остановке выпивают. За пересадки выпивают отдельно. По мере опьянения игроки "выходят". Побеждает тот, кто доберется до места. На всякий случай редакция предупреждает, что распивать спиртное в московском метро запрещено законом!

Если все уже случилось

Участница во время проведения Московского международного открытого фестиваля фитнеса. 26 ноября 2016
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни для россиян
Представим, что вы отметили День трезвости в компании красного, белого, розового и, вероятно, пенного и проснулись слегка помятым. Вышеупомянутый ацетальдегид сделал свое токсичное дело и отравил ваш организм. Что делать? Главный совет, который дают все без исключения наркологи, — не опохмеляться. Во-первых, заранее, то есть сразу после того, как вы нанесли поправимый вред здоровью, стоило принять любой абсорбент. Но все мы сильны задним умом. Во-вторых, утром нужно пить много жидкости с раствором Регидрона, и/или таблеточкой аспирина, или кисломолочные напитки. Активированный уголь и лекарства на его основе тоже помогут! Вам нужно восстановить электролитный, энергетический, кислотно-щелочной и магниевый баллансы.

В-третьих, необходимо поесть (черз 30 минут после принятия лекарств). Народная мудрость и разыгравшийся аппетит рекомендуют навернуть жирного борща, но это большая ошибка. Ваш организм итак истощен, не стоит расходовать его силы на переваривание плотной, тяжелой пищи. Поэтому обойдитесь легким, умеренно сытным блюдом.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПокупатели в вино-водочном отделе магазина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Покупатели в вино-водочном отделе магазина

700 литров рома, Карл!

Напоследок несколько дурацких рекордов Гиннесса, чтобы было, о чем поговорить в очереди за хорошим вином. В 2007 году британец Джон Еванс удержал на голове 429 банок пива весом 173 килограмма. Недавно немецкий официант Оливер Штрумпфель смог пронести в руках 31 кружку пива и пройти с ними 40 метров. Общий вес этих литровых кружек составил 70 килограммов. В женской категории рекорд также принадлежит немцам — Анита Шварц пронесла 19 кружек. А самый большой стакан мохито налили в Пунта-Кане в Доминиканской Республике. Для рекорда пришлось извести 700 литров рома! 40 барменов за 35 минут смогли сделать 3.5 тонны мохито.

При подготовке этого материала автор не употребил ни грамма спиртного. Но он собирается.

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