На донорской акции в Москве можно будет бесплатно пройти диагностику

На донорской акции в Москве можно будет бесплатно пройти диагностику

На донорской акции в Москве можно будет бесплатно пройти диагностику

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Донорская акция благотворительного фонда "Образ жизни" состоится в центре "Благосфера" в Москве 11 сентября. Как сообщили в фонде, в этот день любой желающий может сдать кровь после медицинского обследования.

Акция продлится с 10.00 до 13.30. Для участия необходима регистрация>>

Мероприятие проходит в рамках второго Донорского марафона. Организаторы подготовили участникам насыщенную программу: музыкальные номера, угощение, призы и подарки по итогам инстаграм-акции #завтракдонора.

Акция направлена также и на просвещение по вопросам здорового образа жизни. В этот день доноры смогут пройти бесплатную диагностику на факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний от фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ".

Авторы проекта "Трансплантация? Я — за!" проведут просветительскую лекцию, в которой развеют мифы об органном донорстве, расскажут о позитивной роли этой области медицины в спасении жизней и о том, как сохранить почки здоровыми.

Медицинское обслуживание акции осуществляют врачи Центра крови им. О.К.Гаврилова департамента здравоохранения г. Москвы. Если вы хотите стать донором, но не знаете, с чего начать, — квалифицированные специалисты ответят на все ваши вопросы.