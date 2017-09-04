ВОЗ продолжит борьбу с малярией в Европе

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения продолжит бороться с малярией в Европейском регионе, который ранее был объявлен свободным от этого заболевания, заявила на пресс-конференции представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Участники встречи отметили большой вклад нашей страны в борьбу с малярией. "В России имеется длительная и очень успешная история научных достижений, в особенности в области борьбы с малярией", — сказал директор глобальной программы ВОЗ по малярии Педро Алонсо.

"Мы надеемся, что наше сотрудничество с Российской Федерацией будет привлекать представителей академических кругов, ученых, которые будут сотрудничать с ВОЗ, и что мы будем работать все вместе, как говорится, всем миром", — заявила Вуйнович.

Она также отметила, что необходимо развивать интерес к исследованию малярии среди молодых врачей. "Мы будем привлекать ученых, которые будут распространять знания, новые технологии, ноу-хау в работе над профилактикой и терапией. Мы также будем работать над заболеванием в тех странах, которые пока не являются свободными от малярии", — добавила представитель ВОЗ в РФ.

Участники встречи заявили, что, несмотря на принятые меры, остается риск повторного проникновения заболевания в регионы, которые на настоящий момент признаны свободными от него.

Директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России Игорь Коробко добавил, что наша страна продолжает работу по борьбе с малярией, хотя эта проблема не является актуальной: по статистике, ежегодно в России фиксируют всего около 100 случаев завоза заболевания.