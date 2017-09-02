В столице стартовал практический этап проекта "Московский врач"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. 1 сентября в Москве стартовал практический этап проекта "Московский врач". Такой статус получат специалисты, которые пройдут испытания и смогут подтвердить свои профессиональные навыки, сообщает mos.ru.

В рамках практического этапа проекта кандидаты на получение статуса смогут познакомиться с оборудованием симуляционного центра на базе Боткинской больницы. Этот опыт потребуется им при демонстрации своих навыков на экзамене. Кроме того в ходе испытаний доктора должны будут выполнить теоретическое тестовое задание, подготовить профессиональное портфолио и пройти собеседование с экспертной комиссией.

Статус "московский врач" может быть присвоен по нескольким специальностям — как основной, так и совмещаемой, однако подтвердить право на получение статуса претенденты смогут не одновременно, а по каждой специальности отдельно.

Претенденты должны иметь действующие на момент подачи заявки сертификат или свидетельство об аккредитации врача-специалиста. Они также обязаны фактически работать в медицинской организации, расположенной на территории России. Требуется трудовой стаж по специальности не менее пяти лет.

Врачи, работающие в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения столицы и обладающие статусом "московский врач", получат дополнительные надбавки к окладу в размере 15 тысяч рублей.

Как отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, старт этого проекта — важный шаг по созданию системы объективной оценки профессионального уровня врачей.