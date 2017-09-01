В Москве открыта уникальная фотовыставка о донорском движении

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. К Дню города, который готовится отмечать Москва, в Сиреневом саду столицы открылась выставка "Донорское движение — столице. 870 добрых пожеланий Москве". Как сообщили в Национальном фонде развития здравоохранения, до 10 сентября выставка экспонируется в Сиреневом саду на востоке Москвы, а с 10 сентября по 10 октября — в Измайловском парке.

© Координационный центр по донорству крови при ОП РФ Выставка включает в себя не только изображения, но и тексты пожеланий © Координационный центр по донорству крови при ОП РФ Выставка включает в себя не только изображения, но и тексты пожеланий

На фотографиях — доноры крови, организаторы донорского движения, медики Службы крови, реципиенты. Выставка включает в себя не только изображения, но и тексты пожеланий — благодарности донорам, слова признательности всем участникам донорского движения, пожелания к дню рождения столицы как от москвичей, так и от участников донорского движения из других регионов России.

© Координационный центр по донорству крови при ОП РФ Фотовыставка показывает, что добровольное донорство крови является неотъемлемой частью жизни столицы © Координационный центр по донорству крови при ОП РФ Фотовыставка показывает, что добровольное донорство крови является неотъемлемой частью жизни столицы

"Москву ждет множество праздничных мероприятий, и мы очень рады, что донорское движение готовится встретить День города вместе со всеми, — подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — Фотовыставка "Донорское движение — столице. 870 добрых пожеланий Москве" показывает, что добровольное донорство крови является неотъемлемой частью жизни столицы и, конечно, всей России. Фотовыставка включает поздравления к Дню города и пожелания для москвичей, для всех участников донорского движения не только от москвичей, но и от представителей других регионов России. Ведь помощь людям и благодарность им не имеет календарных и географических границ".

© Координационный центр по донорству крови при ОП РФ Фотовыставка существует и в интернете: фото и тексты с хештегом #870пожеланийМоскве © Координационный центр по донорству крови при ОП РФ Фотовыставка существует и в интернете: фото и тексты с хештегом #870пожеланийМоскве

Фотовыставка существует и в интернете: фото и тексты с хештегом #870пожеланийМоскве размещаются в социальных сетях. По этому хештегу можно не только найти изображения и пожелания, но и разместить свои. Авторы лучших поздравлений и фотографий с этим хештегом, соответствующих тематике фотовыставки — донорству крови, — получат сувениры от Московского ресурсного центра по донорству крови и Национального фонда развития здравоохранения.