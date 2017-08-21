На ВДНХ москвичей научат здоровому образу жизни

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. С 23 по 25 августа в павильоне № 75 ВДНХ состоится VII форум-выставка "Москвичам — здоровый образ жизни". В течение трех дней горожане смогут пройти диагностику и получить консультации ведущих специалистов, познакомиться с инновационными разработками и технологиями в сфере здорового образа жизни, организации рационального питания, а также с возможностями спортивно-оздоровительного досуга и туризма в России, сообщает сайт mos.ru.

Специальную экспозицию представит Департамент здравоохранения города Москвы. В разделе "Московский стандарт поликлиники" посетители всех возрастов смогут пройти диагностику различных заболеваний, выявить факторы риска и получить необходимые рекомендации. Раздел "Москва — столица здоровья" продемонстрирует возможности многопрофильной столичной медицины и доступность высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе экстренной. Раздел "Спасибо, доктор!" познакомит посетителей с победителями конкурса профессионального мастерства, выбранными по результатам голосования в проекте "Активный гражданин", — лучшими участковыми терапевтами, педиатрами и медсестрами столицы.

На главной сцене пройдут авторские тренировки, занятия по йоге, аэробике, танцам, пилатесу, бодифлексу с участием звезд спорта и шоу-бизнеса.

23-24 августа форум-выставка будет работать с 10:00 до 18:00, 25 августа — с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный.