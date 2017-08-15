Молекула сахара поможет выявить рак на ранней стадии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Последние исследования помогут распознавать раковые опухоли на ранней стадии и целенаправленно с ними бороться. Как сообщили ученые старейшего университета Германии — Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана, им удалось синтезировать сложную молекулу сахара, которая способна связываться с опухолевым белком галектин-1. Галектины — это семейство белков, эксперименты с которыми в последнее время приносят многообещающие результаты в поиске способов лечения рака.
"Мы снабдили молекулу сахара площадкой для стыковки, чтобы связать ее, например, с флуоресцентным красителем или лекарством", — говорит Сейбел.
Теперь ученые работают над быстрым тестом на обнаружение галектина-1. Он предназначен для раннего выявления опухолей, таких как нейробластома. В будущем они хотели бы "расширить" молекулы сахара своего рода системой "шаттл", которая позволит транспортировать препараты непосредственно к опухолям.