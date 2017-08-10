В Общественной палате РФ 22 августа пройдет день донора

В Общественной палате РФ 22 августа пройдет день донора

В Общественной палате РФ 22 августа пройдет день донора

Акция по добровольной сдаче крови пройдет в Общественной палате Российской Федерации 22 августа, сообщили в Национальном фонде развития здравоохранения. День донора проводится в рамках второго московского донорского марафона "Достучаться до сердец".

В донорской акции примут участие члены Общественной палаты Российской Федерации нового, шестого, состава, сотрудники аппарата ОПРФ, а также все желающие жители и гости столицы.

С донорами будет работать выездная бригада Центра крови ФМБА России. Участников донорской акции ожидает концертная программа и кофе-брейк.

Зарегистрироваться для участия в акции можно по ссылке.