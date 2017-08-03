Врач по "Скайпу": какие сюрпризы готовит закон о телемедицине

Анна Ройтман специально для "Социального навигатора"

В 2017 году Минздрав РФ внес в Госдуму законопроект о телемедицине, который предлагает узаконить онлайн-консультации "врач — врач", "врач — пациент", выдачу справок и рецептов на лекарства и удаленный мониторинг здоровья пациентов.

При помощи онлайн-технологий и гаджетов врачи уже сейчас могут дистанционно консультировать пациентов и следить за их самочувствием, а закон, подписанный президентом России в конце июля, должен направить эту практику в правовое русло.

Какие перспективы у этой инициативы и какие преграды стоят перед информатизацией медицинских услуг, редакция "Социального навигатора" попыталась разобраться с помощью экспертов.

Экспертные оценки

Доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии МГМУ им. И.М.Сеченова, директор ГБУЗ "Научно-практический центр медицинской радиологии" Сергей Морозов считает, что к концу 2017 года закон о телемедицине, скорее всего, будет одобрен, а затем наступит пауза.

"Существуют только две области, в которых автоматизация находится в зачаточном состоянии. Это медицина и образование", — отметил Морозов.

Врачебное сообщество очень консервативно в плане внедрения новых технологий, поэтому понадобится определенное время, чтобы врачи привыкли к дистанционной работе. После принятия регламентов оказания телемедицинских услуг множество уже де-факто работающих телемедицинских проектов перейдет в легальную сферу, они начнут оформлять свои "информационные услуги" как медицинские.

В свою очередь член экспертного совета при Открытом правительстве РФ и член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Владимир Гурдус уверен, что, несмотря на широкий спектр возможностей, которые предоставляют новые технологии, глобальные проблемы со здоровьем будут по-прежнему решаться в медучреждениях, а сложные диагностические исследования также нельзя будет проводить дистанционно.

Факторы риска

Многие врачи уже давно консультируют пациентов по телефону, смс или по "Скайпу". Нынешний же законопроект предлагает узаконить эту процедуру.

"Если телемедицина будет существовать только виртуально, то права пациентов будут не сильно защищены, — считает Сергей Морозов. — Тем не менее телемедицинский сайт можно будет оценить по количеству известных фамилий и высококвалифицированных специалистов.

Получая телемедицинскую услугу, человек уже заранее будет соглашаться с определенным регламентом организации. На сайте будет размещен дисклеймер, в котором разъясняется, каким образом предоставляется услуга, и у пациента фактически будет не так много прав на ее обжалование. Чтобы доказать в медицине факт ошибки, требуется достаточно длительное время и затраты".

Также Морозов считает, что для качественного оказания удаленных медицинских услуг следует проводить аудит: "Нужно проверять качество работы в информационной системе, сбор данных о пациенте, записи всех консультаций, следует нанять несколько врачей, которые будут оценивать правильность оказания услуг".

По мнению профессора Морозова, для того чтобы телемедицина заработала, нужно детально описать, что конкретно будет входить в компетенцию врача, а определенные функции доктора перевести в автоматизированный формат — интернет, гаджеты, мобильные устройства, устройства телемониторинга, информационные сети, личные кабинеты, роботы.

Мыльные пузыри или прорыв?

Закон о телемедицине может спровоцировать серьезные изменения в этой сфере. Не исключено появление огромного количества частных компаний, которые начнут оказывать удаленные медицинские услуги и продавать соответствующие программы для телемедицинских взаимодействий.

"Огромная часть из них будет просто мыльными пузырями, в которые будут активно инвестировать, но может оказаться, что ничего толкового эти компании собой не представляют", — отметил Сергей Морозов.

Однако Владимир Гурдус уверен, что телемедицина — новая, более современная платформа для общения пациента и врача, которая станет настоящим прорывом для традиционной медицины.

Крупные игроки

По его словам, здоровье пациентов будет в надежных руках: законопроект предусматривает разработку Минздравом и Минкомсвязи единой системы идентификации врача и пациента, с помощью которой можно установить безопасное соединение. Также важно, что телемедицина способна сократить процент людей, занимающихся самолечением.

В телемедицине, скорее всего, появятся новые игроки, но на рынке трудятся известные компании, которые уже сегодня оказывают определенный перечень телемедицинских услуг: "Яндекс", "Инвитро", "Доктор рядом", "Doc +" и другие.

Одним из камней преткновения в будущем развитии телемедицины в стране может стать высокая стоимость полноценной консультации и разработки плана лечения или разочарование пациентов в телемедицинских услугах из-за недостаточного качества.

"Для пациента важнее найти врача-эксперта, услышать точный диагноз и получить правильное лечение, вопрос же стоимости стоит на втором плане. Тем не менее специалистам нужно найти баланс между ценой и качеством", — считает Морозов.

Вероятно, что телемедицинские услуги включат в полис ОМС, но глобально онлайн-медициной займутся именно частные клиники. Так, Владимир Гурдус предполагает, что сначала онлайн-медицина придет в частный сектор, более мобильный и гибкий, а через какое-то время подключатся и бюджетные медучреждения.

Как говорится, поживем — увидим.