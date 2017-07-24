Застрявшие в сети. Как интернет поглощает личность

Интернет-зависимость пока не относят к заболеваниям, как игроманию. Однако сеть может полностью поработить и съесть вашу личность, и это уже не виртуальная, а самая настоящая реальность.

Как понять, что пора спасаться и зависание в интернете заменило реальную жизнь? И можно ли вытащить себя самостоятельно? "Социальный навигатор" обратился к специалистам — практикующему психотерапевту и профессиональному психологу. Их ответы и рекомендации читайте в нашем материале.

Константин Ольховой, врач-психотерапевт

— Как определить грань между необходимым получением информации и общением и зависимостью от интернета? Как не перейти эту грань? Когда начинать бить тревогу?

— Для начала необходимо честно определить для себя, что есть необходимость. Посмотреть расписание работы поликлиники и выяснять в три часа ночи причины нарушения медоносности пчел (если вы не пасечник) — разные вещи! Обсудить интересную заметку, которую написал ваш близкий друг, и ввязываться в загадочный флейм (ветка обсуждения в соцсетях. — Примеч. ред.) на странице "друга врага друга" — тоже. Будьте честны — проанализируйте свое время в сети. И если увидите, что не вы управляете сетью, а сеть управляет вами, пора бить тревогу.

— Если человек по необходимости (работа, например) вынужден быть на связи 24 часа в сутки в соцсетях, мессенджерах, это можно отнести к интернет-зависимости?

— Ответьте себе честно: что значит "быть на связи 24 часа в сутки"? Ваша работа — мониторить сеть 24 часа в сутки семь дней в неделю? А вы трудовое законодательство читали? Или считаете, что ваш работодатель действительно верит в то, что человек должен быть в сети в любую секунду своего времени? Если так, меняйте работу или обращайтесь в суд. Вот только, честно говоря, миф про 24 часа люди придумывают себе сами.

Если вы не служба 112, то вам достаточно просто мониторить сеть с определенной периодичностью. Более того, в 99% достаточно потратить 10 минут раз в 2 часа. Сделали дело? Выходите из сети! Все остальное — самооправдание своего зависания.

То же относится и к мессенджерам. Вам правда необходимо отвечать на все сообщения в мгновение ока? Нет. Практика показывает, что 90% сообщений спокойно повисят пару часов до вашего ответа (мы говорим про 24 часа в сутки!). Особо важные сообщения? Ну поставьте на них отдельный фильтр. А если честно, то если вы ужасно понадобились своему шефу, то он может вам просто позвонить.

— Сейчас очень актуальна тема зависимости от гаджетов. Можно ли сказать, что это та же самая интернет-зависимость (ведь по большей части это общение в соцсетях, выкладывание фотографий, то есть пользованием интернетом)? Или это нечто другое? Одно вытекает из другого?

— Для интернет-зависимых гаджет — как шприц наркомана, который всегда с собой. Всплывающие уведомления приложений — приглашение: "Войди в сеть! Посмотри! Вдруг пропустишь что-нибудь гиперважное и суперинтересное!". 99% этих уведомлений не требуют срочности. Но ведь как манят эти висящие циферки на значках соцсетей! Как требуют немедленной проверки! Пару месяцев назад я сменил оболочку операционной системы. Теперь у меня на иконках нет этих цифр. Я стал проверять соцсети в разы реже, и ничего страшного не случилось.

— Стоит ли уделять интернет-зависимости внимание, ведь человек не становится алкоголиком, не принимает запрещенные препараты, просто проводит время у компьютера, общаясь, играя?

— Просто проводит время. Свое время. Если вы не хотите ничего добиться в своей жизни, если заменители реальности для вас важнее реальности, если вам наплевать на то, что ваше тело оплывает в кресле, а подъем на второй этаж вызывает одышку (но зато вы крутой боец в онлайн-играх), не обращайте внимания на интернет-зависимость. Ведь и алкоголик всегда говорит: "Я пью не больше других! Я могу бросить в любой момент! Я просто успокаиваю нервы!". В конце концов, у нас свободная страна: хочешь быть хикикомори — будь им. Не хочешь? Тогда подумай о времени и силах, которые ты крадешь у реальности.

— Можно ли самому избавиться от такой зависимости? Как это сделать?

— Иногда можно. Просто перечитайте то, что я написал выше, и попробуйте выполнить то, о чем я сказал. Очень важно понимать, что на пути выхода у вас неизбежно будут срывы. И это нормально! Просто очень важно в случае срыва сказать себе: "Да, я упал! Но я могу лежать и плакать о том, что я падающий неудачник, а могу встать, отряхнуться и пойти дальше. Даже если больно!"

Если у вас не хватает сил, если больно и страшно, это не приговор. Всегда можно обратиться за помощью к психотерапевту. Помните: просить помощи не стыдно! Надо быть сильным, чтобы честно признать свою слабость!

Наталья Мишанина, руководитель психологической службы благотворительного фонда "Арифметика добра"

— Как определить, что увлечение интернетом стало зависимостью?

— Что считать зависимостью? Зависимость — это избыточное и бесконтрольное использование чего-либо, когда чему-то уделяется слишком много времени. Таким образом, человек уходит от реальности, от ответственности, от какой-то неприятной ситуации — перечислять причины можно долго. Если он не получает удовольствия от жизни, то компенсирует это виртуальным существованием.

Вне действительности можно стать кем угодно: спрятаться за ник, быть и мужчиной, и женщиной одновременно, и страшным, и злым, проявлять свои теневые стороны, смело выражать эмоции и показывать другие части своей личности. Возможности почти безграничны, и это затягивает.

Когда человек уже живет в этом и не способен выявить грань между реальным и виртуальным, тогда мы можем говорить, что он зависим.

— Что делать, если общение в интернете так затягивает, что не можешь уснуть, так как в комментариях кто-то не прав?

— Если вы не можете уснуть, потому что кто-то в социальных сетях выразил, на ваш взгляд, неверную точку зрения, если для успокоения необходимо поставить виртуального собеседника на место, — это тоже проявление зависимости. Надо задать себе вопрос: почему меня это волнует? Один из признаков неуверенности в себе — доказывать что-то незнакомому человеку.

При этом порой мы не знаем, что собеседник по ту сторону экрана хотел сказать: ведь мы читаем то, что хотим прочитать. Одна женщина, чуть ли не рыдая, рассказывала, как ее супруг жесток: на какие-то искренние признания ответил в сети, как ей показалось, холодно и безразлично. Но это она так прочитала. Муж совсем не хотел ее обидеть. Или частая претензия: он на меня обиделся — не поставил смайлик в конце.

Некоторые молодые люди переписываются друг с другом, даже находясь в одной квартире — живое общение меняют на виртуальное. Это не только проблема интернет-зависимости, но и, как следствие, неумение и нежелание общаться в реальности.

Зависимый человек живет чужой виртуальной жизнью, придумывает себе свою безопасную историю и уже перестает видеть границы между реальным и идеальным.

У меня был такой клиент. Он начал играть в симулятор, где создаешь свою семью, свое дело — виртуальную жизнь. Все время он проводил за компьютером. Дошло до того, что друзьям он начал рассказывать события не из реальной жизни, а из интернет-игрушки. Там все было замечательно, и он полностью погрузился в выдуманный мир. Это уже расстройство. Надо понимать, что это ненастоящее, это иллюзия.

Я знаю очень много случаев, когда женщины знакомились на специальных сайтах, влюблялись в образ, писали нежные письма и получали прекрасные ответы. На каком-то этапе они получали от этого удовольствие. Но отношения должны развиваться, за виртуальными должны следовать реальные встречи. Если они случались, то вызывали разочарование. Женщины создавали свой идеальный образ, и реальность не соответствовала их представлениям.

— Одно дело, когда человек по своей воле постоянно в интернете. А когда он по работе вынужден быть 24 часа в сутки на связи — в мессенджерах, на почте — это зависимость?

— Если я позволяю работе собой управлять, то это уже зависимость. Очень многие не могут, даже сидя в кафе с друзьями, оторваться от телефона. В любой деятельности должна быть психологическая гигиена, то есть человек должен определить, насколько его может поглотить работа. Необходимо делать перерыв на общение с другими, посвящать часть времени себе, своей семье, своим реальным друзьям, увлечениям.

— Зависимость от гаджетов вытекает из интернет-зависимости, ведь телефон предстает как инструмент для общения в соцсетях, дает возможность фотографировать и выкладывать снимки. Это так?

— В том числе. Например, выкладывание каждого своего шага в "Инстаграме", стремление набрать как можно больше лайков от незнакомых людей. Жизнь ради получения какого-то непонятного признания. Зачем? Это говорит только о том, что человек не самодостаточен и не может себя проявить в чем-то другом, может хвастаться только этими оценками.

Сейчас вообще происходит смещение приоритетов. Личность выставляется на показ и оценивается лайками. Чем их больше, тем ты круче.

— Но многие могут сказать: лучше пусть в интернете живет, чем алкоголиком или наркоманом станет. Может, и не стоит уделять этому такое внимание?

— Любая зависимость — это заболевание, которое надо лечить. Хотя интернет-зависимость не внесена в медицинские справочники как какое-либо психическое расстройство, надо понимать, почему человек пытается убежать и спрятаться в виртуальное или другое бессознательное пространство: в пьянство, наркоманию, игроманию — у каждого свое. Какова причина?

— Человек может сам выбраться из интернет-зависимости?

— Не всегда. Порой человек, особенно молодой, не осознает, что его это сильно затянуло. И если родные и близкие люди не могут помочь вернуться в реальность, то тут надо обращаться за помощью к психологам.

Необходимо показать, что он слишком погрузился в ирреальную жизнь, что есть другая сторона. Главное — возвращать в действительность человека не чувством долга, ответственностью, не привлекая какими-то бытовыми и жизненными обязанностями, от которых он как раз уходит, а интересами и эмоциями: друзья, общение, хобби, путешествия, спорт.

— С чего именно интернет-зависимому человеку или его близким начать борьбу?

— Нужно задать один-единственный вопрос, который поможет определиться: зачем человеку нужно проводить так много времени в интернете? Вопрос зачем — очень важный.

Представление о своей успешности, основанное на репутации в интернете, — всего лишь иллюзия, это желание быть узнаваемым, потребность, чтобы его увидели, обратили на него внимание. Это одна из ключевых потребностей маленького ребенка — потребность в любви и заботе. Повторюсь, если он так живет, значит, по каким-то причинам избегает реальной жизни. Но надо четко понимать одно: проблемы никуда не денутся. Побег от решения приведет только к усугублению реальной ситуации.

Беседовала Алина Курамшина