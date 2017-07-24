Более пяти миллионов москвичей получили электронные медкарты

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На сегодняшний день около пяти миллионов жителей столицы получили электронные медицинские карты в поликлиниках, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Врачи каждый день создают в среднем 6,2 тысячи медкарт в электронном виде. В них попадает информация о заболеваниях пациента, визитах к врачу, назначенных лекарственных препаратах, больничных листах. В дальнейшем в карте также появятся результаты клинических анализов.

Электронная медицинская карта доступна всем врачам, работающим в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Даже если пациент перейдет лечиться в другую поликлинику, врачи этого учреждения будут иметь доступ к его электронной карте. Получить информацию состоянии пациента также могут сотрудники скорой и неотложной помощи.

ЕМИАС действует в Москве с 2011 года. В электронный вид переведены запись на прием к врачу, выписка рецептов и больничных листов. С 2015 года ведется создание электронных медкарт. Сейчас в ЕМИАС уже зарегистрированы более девяти миллионов пациентов и более 23 тысяч врачей.