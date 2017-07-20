Москвичи смогут пройти тестирование на гепатит 26 июля

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. 26 июля москвичи смогут пройти скрининговое тестирование на наличие антител к вирусу гепатита С, сообщает сайт mos.ru.

Исследования проведут с 09:00 до 15:00 в инфекционной клинической больнице № 1. Здесь же 28 июля с 15:00 до 17:00 будет работать школа для больных хроническим вирусным гепатитом (в конференц-зале 4-го корпуса). В этот же день с 09:00 до 16:00 специалисты расскажут о профилактике различных видов этого заболевания и вакцинации по телефону горячей линии: 8 (499) 194-27-74.