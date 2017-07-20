Масштабная донорская акция пройдет в знаменитой Некрасовке

В Центральной универсальной научной библиотеке им. Н.А.Некрасова 2 августа состоится крупная донорская акция, сообщили в Национальном фонде развития здравоохранения. В ней примут участие специалисты различных департаментов и управлений Москвы, а также все желающие. С донорами будет работать выездная бригада Центра крови им. О.К.Гаврилова департамента здравоохранения Москвы.

День донора проводится Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке комитета общественных связей и департамента культуры города Москвы в рамках второго донорского марафона "Достучаться до сердец".

2 августа любой желающий, не имеющий противопоказаний, может сдать кровь в главном здании ЦУНБ им. Н.А.Некрасова (ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14) с 10.00 до 13.00 мск. По ссылке можно узнать всю необходимую для подготовки к сдаче крови информацию.

"Сейчас, в летние месяцы, учреждения службы крови особенно нуждаются в добровольных донорах. Не является исключением и столица нашей Родины, Москва, куда на лечение приезжают россияне со всех концов страны, — подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — В донорской акции 2 августа принимают участие сотрудники департамента культуры, департамента финансов, департамента по конкурентной политике, департамента экономической политики и развития города Москвы. Это отзывчивые люди, которые готовы прийти на помощь горожанам. Многие из них являются постоянными донорами крови и ее компонентов".

Донорская акция станет настоящим праздником. Для участников дня донора центром культуры и досуга "Академический" подготовлена концертная программа. Их ждут сувениры от других участников марафона в рамках донорского подаркообмена "Эстафета добра", специальный конкурс для участников Instagram-акции #завтракдонора. В этот день Национальным фондом развития здравоохранения будут переданы в дар библиотеке издания фонда из серии "Библиотека организатора донорского движения": "Корпоративное донорство крови в Российской Федерации", "Опыт зарубежных стран в решении вопросов донорства крови", "Я люблю Москву — я донор". Также в библиотеке будет подготовлена выставка книжных изданий и периодики, посвященная безвозмездному добровольному донорству крови.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.