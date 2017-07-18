В Москве теперь можно записаться к врачу с помощью электронного полиса ОМС

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве пациенты теперь смогут записаться на прием к специалисту, используя электронный полис обязательного медицинского страхования с чипом, сообщает сайт mos.ru. Также там можно будет перенести запись к врачу на другое время. Это касается и узкоспециализированных специалистов, к которым направляют терапевты.

Для записи к врачу через инфомат необходимо иметь при себе полис ОМС или социальную карту москвича. У информационных киосков постоянно дежурят медицинские работники, которые помогут разобраться и ответят на возникающие вопросы. Инфоматы установлены во всех поликлиниках столицы, а это более 660 медицинских учреждений.

"Мы полностью переработали интерфейс с учетом пожеланий пациентов. Шрифт стал более крупным и контрастным, что немаловажно для людей с плохим зрением", — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Информация о графике работы врачей в поликлинике теперь доступна в разделе инфоматов "Расписание и справка". В нем можно также ознакомиться со списком медицинских учреждений, к которым прикреплен пациент. Чтобы найти поликлинику и посмотреть местоположение на карте, нужно ввести ее номер или свой адрес проживания. Если специалист принимает в другом здании, можно узнать об этом также во время записи через инфомат.