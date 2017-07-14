Как стать конкурсантом всероссийской премии за вклад в развитие донорства

Организаторы всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" опубликовали руководство для конкурсанта. Такой документ впервые разработан в 2017 году, сообщили в Национальном фонде развития здравоохранения. Руководство помогает участникам конкурсов премии — основного, творческого и детского — качественно подготовить и подать заявки, а также рассказывает об истории премии, отвечает на часто задаваемые вопросы, предлагает информационные и методические ресурсы для успешного участия в конкурсах.

Премия "СоУчастие" учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и координационным центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.

"Одна из основных целей вручения премии общественного признания в сфере донорского движения "СоУчастие" — выявление и внедрение лучших проектов, практик в сфере донорства крови. Также очень актуальная задача — развитие регулярного, кадрового донорства и повышение уровня ответственности самих доноров к институту донорства, к своему здоровью. В 2017 году по многочисленным запросам участников прошлых лет добавлен новый конкурс премии — детский, — рассказывает директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. — Нововведения нынешнего года, особенная роль премии "СоУчастие" в эффективном развитии донорства крови и ее компонентов в нашей стране стали основанием для выпуска первого руководства для конкурсантов. На конкурсы премии "СоУчастие" должны быть представлены действительно лучшие проекты и практики, направленные на развитие регулярного ответственного донорства и здорового образа жизни, талантливые разработки, доступные для тиражирования в различных регионах России.

Премия "СоУчастие", по отзывам ее участников, в течение многих лет является общественной площадкой для обмена эффективным опытом по развитию безвозмездного добровольного донорства крови и ее компонентов. С 2017 года описания конкурсных проектов основного конкурса и номинации "Я знаю, что такое донорство" детского конкурса, составленные самими участниками в целях обеспечения открытости и прозрачности конкурсов и объективной оценки конкурсных работ оргкомитетом, будут доступны для всех на информационной площадке премии "СоУчастие". Работы творческого конкурса и творческих номинаций детского конкурса по желанию участников могут быть размещены в различных форматах в интернете.

Руководство для конкурсанта восьмой всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" размещено на информационных площадках Национального фонда развития здравоохранения, а также в социальных сетях.