Благотворительные фонды объединились для обучения сиделок

Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" и благотворительный фонд помощи людям с БАС "Живи сейчас" учредили автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования "Школа патронажного ухода "Внимание и забота"". Об этом сообщили в БФ "Живой". Фонды объединились для решения актуальной проблемы — отсутствия профессиональной подготовки специалистов по уходу за пожилыми и больными людьми.

В обоих фондах помогают взрослым людям справляться с последствиями тяжелых заболеваний и травм и в своей работе часто сталкиваются с проблемой поиска квалифицированных специалистов по уходу для своих подопечных. Ведь специалист по уходу играет огромную роль в жизни пожилого или ограниченного в передвижениях и самообслуживании человека, поскольку от качества его работы напрямую зависит качество жизни человека, а также скорость и успешность его реабилитации в случаях, когда это возможно.

"Люди с неизлечимым заболеванием БАС (боковой амиотрофический склероз), которым помогает наш фонд, из-за прогрессирующего паралича рано или поздно теряют возможность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя и нуждаются в помощи сиделок. И когда мы стали развивать системную помощь, то столкнулись с тем, что найти грамотного специалиста, знающего методики правильного ухода за лежачими пациентами, практически невозможно. Сиделки не обучены, рынок непрозрачный, нет никаких гарантий, что человек получит действительно квалифицированный уход, — говорит председатель совета фонда "Живи сейчас" Наталья Семина. — Чтобы как-то решить эту проблему, несколько лет назад мы начали собирать информацию о самых передовых мировых методиках правильного ухода, приглашать специалистов и внедрять в практику работу службы с БАС, которая помогает нашим подопечным на дому".

Виктория Агаджанова, директор фонда "Живой", также считает, что проблема отсутствия необходимых знаний у сиделок от года к году нарастает, как снежный ком: "В нашей работе мы слишком часто сталкиваемся с вопросами оказания квалифицированной помощи на дому, и в большинстве случаев просто не можем порекомендовать ни специальных сиделок, ни грамотных курсов для родственников пациента по уходу за лежачими больными. Оказалось, что такого обучения просто нет. У нас есть пациенты, которые годами лежат в больницах, реабилитационных центрах и домах престарелых, которые и рады были бы вернуться в родной дом, но просто боятся это делать. Уход за лежачими пациентами — это отдельная дисциплина, этому необходимо учить не только сиделок и младший медицинский персонал, но и родных пациента. Мы надеемся, что школа поможет изменить эту ситуацию".

Программы обучения будут строиться с учетом мировых стандартов патронажного ухода, слушатели школы смогут получить системные знания о самых современных методиках, необходимые для их дальнейшей работы в качестве специалиста по уходу за больными и пожилыми людьми. Еще одно направление работы школы — проведение бесплатных просветительских семинаров для тех, кто самостоятельно ухаживает за своими больными или пожилыми родственниками. Планируется, что такие семинары с сентября 2017 года будут проводиться на нескольких площадках Москвы, среди которых несколько учреждений здравоохранения.