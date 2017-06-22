1 июля на ВДНХ состоится фестиваль здоровья фонда ОРБИ

Традиционно в начале июля фонд по борьбе с инсультом ОРБИ проводит фестиваль здоровья "ОРБИ Fest". Как сообщается в пресс-релизе фонда, в этом году фестиваль состоится 1 июля в 13.00 на территории парка ВДНХ (площадка фестиваля — справа от арки главного входа между въездами "Север-1" и "Север-3"). Больших и маленьких гостей фестиваля ждет в этот день насыщенная и яркая программа!

Основная задача фестиваля — познакомить людей с проблемой инсульта, научить вовремя распознавать его признаки, рассказать о важности здорового образа жизни и правильно мотивировать на будущее. "ОРБИ Fest" — это событие для тех, кто уже перенес инсульт, и их родственников. Каждый из них сможет насладиться прекрасным летним днем в парке и получить массу удовольствия от развлечений, которые ждут в этот день всех гостей.

Ключевой момент праздника — прохождение медосмотра, доступное всем желающим в специализированной "медицинской зоне", которое фонд организовал при поддержке компании "Такеда" и портала Nevrohelp.info. Здесь любой гость праздника сможет пообщаться и проконсультироваться с неврологом, пройти УЗИ-диагностирование и получить собственную карту здоровья. Это уникальная и бесплатная возможность убедиться, что со здоровьем все в порядке, позаботиться о себе и своей семье.

Развлекательная часть фестиваля не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. В программе много интересного — мастер-классы, воркшопы, лекции про здоровый образ жизни, лекции по медицине и консультация диетолога.

Вход на фестиваль бесплатный, зарегистрироваться или сделать пожертвование можно, пройдя по ссылке.