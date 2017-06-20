Телемедицина в России: быть или не быть

Телемедицина в России: быть или не быть

Телемедицина в России: быть или не быть

Обеспечение доступности и оказание эффективных, доброкачественных медицинских услуг – важнейшие приоритеты государственной социальной политики России. По сей день проблема доступности медучреждений и качества оказываемых услуг остается актуальной для большинства россиян.

Чтобы посетить кабинет терапевта или стоматолога, необходимо несколько часов провести в очереди даже при наличии талона на определенное время. Обычный поход в медучреждение может доставить множество хлопот, поэтому многие избегают посещения поликлиник и больниц, тем самым рискуя своим здоровьем.

Сегодня на смену традиционной медицине приходит совершенно новое направление — телемедицина. Как отмечает член экспертного совета при Открытом правительстве РФ и член Общественного совета при министерстве здравоохранения РФ Владимир Гурдус, телемедицина способна повысить качество оказываемых медицинских услуг и решить проблему доступности медучреждений повсеместно.

Телемедицина — дистанционное взаимодействие между врачами и пациентами посредством использования компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией.

16 июня в Москве прошел круглый стол на тему "Телемедицина в России: новый виток развития отрасли". Во время мероприятия ведущие специалисты в области медицины и информационных технологий обсудили вопросы оказания телемедицинских услуг в России, актуальные IT-проекты в телемедицине, способы передачи медицинской информации, а также возможности проведения телеконсультаций — риски и преимущества.

Феномен телемедицины

Телемедицина основывается на применении информационно-коммуникационных технологий, что позволяет оказывать удаленную медицинскую помощь, проводить консультации, лекции и тренинги.

Появление телемедицины как дистанционной диагностики можно отнести к 60-70-м годам XX века, когда медики отслеживали состояние здоровья космонавтов на расстоянии.

В России телемедицина в узком смысле слова появилась в 1995 году, когда сотрудники Петербургской военно-медицинской академии организовали видеоконсультацию.

Сегодня телемедицина активно практикуется в Европе и США, а Россия пока только начинает развиваться в этом направлении. В частности, 15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно. Новый законопроект также предусматривает возможность выписки электронных рецептов, проведения онлайн-консилиумов между врачами и консультаций врачей с пациентами, а также удаленный мониторинг здоровья.

Как отметил директор Института хирургии им. Вишневского, главный внештатный специалист-хирург Минздрава РФ Амиран Ревишвили, сегодня в России существует 21 федеральный телемедицинский центр, 18 из них находятся в Москве.

Всего в России функционирует 400 телемедицинских центров более чем в 60 регионах РФ, включая Крым.

Консультацию врача можно получить дома

Домашняя телемедицина — направление, которое позволяет оказывать помощь больным на дому.

Такой вид телемедицины крайне востребован у людей, которым необходимо проводить периодические обследования, отмечает председатель комитета "Интернет + Медицина" Института развития интернета (ИРИ) Георгий Лебедев.

Для сеанса домашней телемедицины необходимо иметь специальное оборудование, передающее необходимую информацию о больном: компьютер, к которому подключены датчики или носимые гаджеты, собирающие информацию о состоянии организма, которая затем обрабатывается в телемедицинском центре.

Возможности и перспективы онлайн-медицины

Телемедицина для профессионалов имеет ряд преимуществ. Возможность транслировать хирургические операции в режиме онлайн позволяет более опытному врачу следить за деятельностью молодого специалиста и контролировать ход операции дистанционно, проводить видеоуроки, конференции и лекции онлайн. При помощи веб-камер онлайн-система способна транслировать не только медицинские приборы, но и передавать данные о состоянии пациента.

Важнейшим элементом телемедицины являются телемедицинские онлайн-консультации, которые позволяют пациенту получить консультацию специалиста по широкому кругу медицинских вопросов. Такая консультация напоминает прием у врача, только дистанционный — врач и больной могут находиться разных точках земного шара, но при этом взаимодействовать и общаться, передавая текстовую и графическую информацию онлайн.

Говоря о преимуществах онлайн-медицины, заведующий отделом компьютеризации Гематологического научного центра РАМН Борис Зингерман отмечает возможность дистанционной записи на прием к врачу, проведение первичной онлайн-консультации, сбор и электронное предоставление необходимых медицинских документов.

Все эти преимущества могут значительно облегчить не только работу врачей и медперсонала, но и саму процедуру посещения поликлиник и больниц. Борис Зингерман также говорит о том, что технологии дистанционной телемедицины предполагают электронную доставку результатов анализов и обследований пациенту, а также возможность отправки рекомендаций и напоминаний, связанных со здоровьем.

Главными целями телемедицины, по словам генерального директора Telemed Help Владимира Гераскина, являются упрощение доступа к медицинским услугам и сокращение времени и издержек на поход в поликлинику. Но для осуществления этих целей необходимо законодательное урегулирование вопроса удаленной медицины.

Проблемы телемедицины в России

Телемедицина — новая форма взаимодействия врача и пациента, позволяющая врачам работать с пациентами дистанционно, говорит Владимир Гурдус. Такая форма взаимодействия является новой и непривычной как для многих пациентов, так и для врачей, но по качеству она не должна уступать привычным медицинским услугам.

Как отмечает Борис Зингерман, сегодня телемедицина официально не запрещена, но и не разрешена. Поэтому данному направлению медицины необходимо придать особый законодательный статус, определить порядок оказания удаленных медицинских услуг, сертифицировать все необходимые приборы, а также провести идентификацию врачей и пациентов.

Для создания качественного института телемедицины необходимо наличие сертифицированного оборудования, высококвалифицированных специалистов и медработников, необходима разработка нормативных документов и стандартов оказания телемедицинских услуг и решение многих других проблем, которые требуют особого внимания и финансовой поддержки.