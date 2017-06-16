Никакой сметаны: советы дерматолога, как не обгореть летом на пляже

Летом многие стремятся как следует загореть во время отпуска, чтобы потом хвастаться бронзовым оттенком кожи перед коллегами и друзьями. Однако привычный отдых на солнце может привести к весьма печальным последствиям. Как загореть без вреда для здоровья и почему нельзя "мазаться сметаной", рассказал врач-дерматовенеролог к.м.н. Алексей Чекмарев.

Долгожданное лето, наконец, наступило. Настало время отпусков и желанного отдыха на море, когда истосковавшиеся по солнечным лучам жители мегаполисов стремятся как можно больше времени провести, нежась на солнце. Правда, такой отдых может обернуться неприятностями в виде ожогов или даже пугающих волдырей на коже.

Дерматологи с наступлением лета бьют тревогу и предупреждают отдыхающих об опасностях, которые таит в себе такой тип времяпровождения. Им могут возразить бывалые отпускники, которые каждое лето проводят на море, а перед поездкой посещают солярий: "Сколько загораем, и все живы!". Однако все не так просто.

Как отметил в разговоре с корреспондентом "Социального навигатора" врач-дерматолог Алексей Чекмарев, ультрафиолетовое излучение может сильно навредить коже, а его слишком большое количество может привести к серьезным осложнениям: "Загар, который вошел в моду с XIX века, не так безопасен, как кажется. Ни для кого не секрет, что ультрафиолет активирует различные онкологические процессы на коже. Избыточные загары чреваты, например, стимуляцией возникновения меланомы, если у человека много родинок на теле, а также ускоряют старение кожи".

© РИА Новости / Евгения Новоженина Ультрафиолетовое излучение может сильно навредить коже, а его слишком большое количество может привести к серьезным осложнениям © РИА Новости / Евгения Новоженина Ультрафиолетовое излучение может сильно навредить коже, а его слишком большое количество может привести к серьезным осложнениям

Строгое расписание и алоэ вера

Вред, который может нанести солнце, — не повод отказаться от солнечных ванн и посещения пляжа. Для спокойного отдыха нужно просто соблюдать несколько правил. Как бы это банально ни звучало, но дерматологи рекомендуют не забывать использовать солнцезащитные средства, а также максимально закрывать голову шляпами или платками, а тело легкой одеждой, защищая его от прямых лучей. Особенно об этом необходимо помнить тем, кто собирается посетить страны с тропическим климатом, так как там воздействие солнечных лучей сильнее.

Важную роль также играет выбор времени для похода на пляж, так как в разные периоды ультрафиолет действует на кожу по-разному.

"Не стоит загорать с 11 до 14-16 часов. Солнечные ванны лучше принимать либо в утренние, либо в вечерние часы, когда солнце не такое активное", — посоветовал Чекмарев, добавив, что в тропиках можно "сгореть" в любое время суток.

Если избежать неприятности не удалось и вместо легкого бронзового оттенка кожа покрылась красными пятнами, прежде всего необходимо обратиться к врачу, который осмотрит поврежденные участки и назначит верное лечение.

© РИА Новости / Нина Зотина Важную роль также играет выбор времени для похода на пляж, так как в разные периоды ультрафиолет действует на кожу по-разному © РИА Новости / Нина Зотина Важную роль также играет выбор времени для похода на пляж, так как в разные периоды ультрафиолет действует на кожу по-разному

Дерматологи допускают и самостоятельное лечение ожогов средствами-регенерантами, в число которых входят пантенол и д-пантенол, а также гели с экстрактом алоэ вера. Все они продаются в обычных аптеках и отпускаются без рецепта. При этом от использования "народных" средств профессионалы рекомендуют воздержаться.

"В случае ожога ни в коем случае не мазаться сметаной! Когда она наносится на раздраженную кожу, возникает ощущение охлаждения, но как только она высыхает, то начинает трескаться, вызывая излишнее растяжение и усиливая болезненные ощущения", — отметил Алексей Чекмарев.

Немедленно обратиться к врачу также стоит, если на коже после загара появились пузыри. При этом как-либо обрабатывать их, заматывать, а также вскрывать не нужно. Это не только затруднит работу специалиста, но и усилит воспаление.

Случается, что пузыри все же лопаются. В таком случае рекомендуется обработать их раствором антисептика, а сверху нанести крем, обладающий противовоспалительным успокаивающим действием.

Источник проблемы — в генетике

Почему же некоторые люди могут годами загорать и жить в тропическом климате и долго находиться на солнце, а некоторым достаточно лишь небольшой летней прогулки, чтобы получить ожог? Как пояснил Алексей Чекмарев, все зависит от фототипа кожи. Для россиян преимущественно характерен первый или второй фототип, поэтому они чаще других сталкиваются с ожогами при загаре.

"Наша кожа генетически не способна защититься от большого количества ультрафиолета и теплового воздействия. Именно поэтому принимать солнечные ванны жителям нашей страны лучше дозированно", — отметил он.

Кроме того, существует несколько групп риска людей, которым не рекомендуется проводить много времени на солнце. К ним относятся люди с воспалительными процессами на коже, например с акне. Существует расхожее мнение, что под воздействием солнечных лучей кожа очищается и все болячки заживают. Но, как правило, через две-три недели ситуация ухудшается. Во многом этом связано с переменой климата и в большей степени из-за теплового спектра излучения солнца.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Существует несколько групп риска людей, которым не рекомендуется проводить много времени на солнце © РИА Новости / Сергей Мальгавко Существует несколько групп риска людей, которым не рекомендуется проводить много времени на солнце

"Ультрафиолет действует на бактерии, убивая их или снижая их количество, но вместе с тем происходит нагревание кожи и, как следствие, обострение воспалительных процессов из-за усиления работы сальных и потовых желез", — пояснил Чекмарев.

Также дерматологи рекомендуют с осторожностью подходить к вопросу отдыха на солнце светловолосым и светлоглазым людям, с первым фототипом кожи. Риск получить солнечные ожоги у них гораздо выше, а некоторые могут столкнуться и с аллергической реакцией — фотодерматитом. Его проявления могут быть самые разные: пятна, волдыри, пузыри, пустулы. К такому эффекту может привести и долгое нахождение под солнечными лучами тех, кто принимает препараты, усиливающие чувствительность кожи к ультрафиолету. К ним относится ряд антибактериальных препаратов и синтетические аналоги витамина А.

Еще одна группа, которая подвержена риску, — это люди после 45 лет с солнечным лентиго и себорейными кератомами. У них количество коричневых пятен и "кератом", то есть доброкачественных новообразований кожи, будет увеличиваться каждый раз после загара.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Летний отдых может быть испорчен не только неудачным загаром, но и в случаях купания в грязных водоемах, так как в них содержится большое количество бактерий способных вызвать гнойничковые поражения кожи © РИА Новости / Сергей Мальгавко Летний отдых может быть испорчен не только неудачным загаром, но и в случаях купания в грязных водоемах, так как в них содержится большое количество бактерий способных вызвать гнойничковые поражения кожи

Водные процедуры

Летний отдых может быть испорчен не только неудачным загаром, как отметил Алексей Чекмарев, но и в случаях купания в грязных водоемах, так как в них содержится большое количество бактерий способных вызвать гнойничковые поражения кожи или дерматиты купальщиков, сопровождающиеся высыпаниями красноватого цвета и изнурительным зудом. Гнойничковые поражения кожи могут быть заразны при тесном контакте для близких людей, членов семьи. Для того чтобы избежать этих негативных моментов, необходимо принять душ. Как правило, централизованные пляжи и места для купания оборудованы душевыми кабинами.

Может сложиться впечатление, что лето — это очень опасный период и настоящее испытание для человеческого организма. Это далеко не так. Если соблюдать ряд простых рекомендаций, этот период пройдет легко и, возможно, наполнится яркими впечатлениями, которых хватит на весь последующий год.

Материал подготовлен редакцией проекта "Социальный навигатор"