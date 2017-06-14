Для больницы имени Пирогова построят новый лечебный корпус на 500 мест

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Современный лечебный корпус на 500 мест построят для городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова в центре Москвы, сообщает mos.ru со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Новый лечебный корпус площадью более 85,5 тысячи квадратных метров появится на Ленинском проспекте. Сейчас здесь располагаются старые больничные постройки, среди которых есть объекты культурного наследия. Все строительные работы будут вестись в соответствии с заключением столичного Департамента культурного наследия.