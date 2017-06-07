Всемирное подростковое ожирение: тенденции и методы борьбы

Сегодня ожирение, пожалуй, — одна из наиболее острых проблем для всего мира. Согласно результатам исследования ВОЗ, каждый второй из десяти европейских подростков страдает от избыточного веса, причем среди них подавляющее большинство — мальчики, отметил доктор Жоао Бреда, глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Это связано в первую очередь с избытком в рационе сладостей и подслащенных напитков, недостатком свежих овощей и фруктов, малоподвижным образом жизни, стрессами и недостатком сна.

6 июня в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась презентация доклада Всемирной организации здравоохранения, посвященного проблеме подросткового ожирения и связанному с ним поведению.

Доклад основан на данных международного исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC). Более 25 лет это исследование является источником информации о состоянии здоровья и социальных условиях подростков из 44 стран.

В докладе ВОЗ были представлены последние тенденции, связанные с подростковым ожирением, исследователи рассказали о влиянии на ожирение пищевых привычек и уровня активности, также были освещены проблемы гендерного и социально-экономического неравенства. Исследование проводилось в странах Европы и Северной Америки, где было опрошено 219 тысяч подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет.

В ходе исследования выяснилось, что количество подростков, которые страдают от избыточного веса, увеличилось в половине стран Европы и сегодня наблюдаются тенденции к увеличению числа молодых людей, страдающих от ожирения, отметил Бреда.

На пресс-конференции исследователи представили основные положения и выводы проводимого среди подростков исследования, отметили важность борьбы с подростковым ожирением, дали множество советов и рекомендаций по питанию, рациональному режиму дня, а также ответили на вопросы журналистов.

Ситуация в России



Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, по показателям ожирения среди молодых людей Россия находится в середине перечня стран. Однако по сравнению с постсоветскими республиками Россия лидирует по числу подростков, страдающих ожирением в возрасте 11, 13 и 15 лет. Около 13% девочек и 26% мальчиков страдают от избыточно веса и ожирения.

По словам Анны Маточкиной, ведущего исследователя HBSC в России и научного сотрудника Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры, в последние годы число подростков, страдающих от избыточного веса, достигло 30% среди мальчиков в возрасте 11 лет.

Ожирение и избыточный вес являются основными причинами возникновения неинфекционных заболеваний, таких как диабет, рак, болезнь легких, астма, сердечно-сосудистые заболевания.

В целом за последние годы России удалось добиться неплохих результатов в сокращении заболеваний и смертности от неинфекционных болезней, увеличении средней продолжительности жизни и сокращении количества потребляемого алкоголя и табака, отметил директор отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни Европейского регионального бюро ВОЗ Годен Галеа.

Согласно исследованиям ВОЗ, несмотря на некоторые положительные изменения, ожирение по-прежнему является острой проблемой как в России, так и в других странах, и представляет несомненную угрозу для здоровья населения. Поэтому, по словам доктора Годена Галеа, миру необходимы эффективные меры повышения физической активности, пропаганда здорового образа жизни и качественного питания среди населения.

Красочная обертка — не более



Исследователи Всемирной организации здравоохранения утверждают, что главными пищевыми врагами подростков являются подслащенные напитки, сладости, чрезмерное употребление мучных изделий и полуфабрикатов. Дело в том, что подростки, наблюдая красочную рекламу на телевидении, в интернете, на рекламных плакатах и прилавках магазинов, инстинктивно хотят попробовать что-то новое, хотят скорее развернуть красочную обертку и насладиться "химическим" вкусом.

Но кроме химии, огромного количества вредных углеводов, сахара, красителей и добавок в этих напитках и сладостях ничего нет. Например, одна маленькая баночка кока-колы, излюбленного напитка большинства людей, содержит около 40 граммов сахара, что превышает дневную норму потребления сладкого в два раза.

По словам специального представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, частое употребление сладкого и подслащенных напитков вызывает привыкание, которое в свою очередь способствует накоплению жировых отложений и последующему ожирению, что может вызвать многочисленные проблемы со здоровьем: диабет, проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистые заболевания.

Исходя из принципов заботы о здоровье, исследователи Всемирной организации здравоохранения предлагают ограничить или даже запретить рекламу напитков с повышенным содержанием сахара, что должно способствовать сокращению случаев ожирения среди подростков.

Доктор Жоао Бреда также утверждает, что миру необходимы радикальные политические меры, способствующие улучшению питания и повышению физической активности подростков. Несомненно, улучшение качества здоровья подростков сегодня приведет к улучшению здоровья будущих поколений.

Организму нужен отдых



Еще одним важным фактором, который способствует возникновению ожирения, является недостаток сна. Доктор Жоао Бреда заявил, что недостаток сна способствует накоплению лишнего жира в организме и развитию ожирения. Он также отметил, что для профилактики развития ожирения молодым людям необходимо спать более 8-9 часов.

В здоровом теле — здоровый дух

Существует несколько путей борьбы с массовым ожирением: например, Мелита Вуйнович предлагает вести пропаганду спорта, правильного питания и ЗОЖ среди молодых людей в семьях, школах и сообществах. Например, во многих европейских школах существуют так называемые активные перемены, во время которых дети выполняют физические упражнения, играют в игры, выходят на улицу, что оказывает благоприятное влияние на их организм, помогает отвлечься от учебы и сжечь лишние калории.

По словам Мелиты Вуйнович, многие российские школы уже увеличили количество часов физической культуры до четырех-пяти уроков в неделю. Школы активно сотрудничают с медицинскими учреждениями, которые ежегодно проводят диспансеризации.

Если школьник имеет какие-либо проблемы со здоровьем (повышенный уровень холестерина или сахара в крови, избыточный вес и другие нарушения), врач объясняет причины и последствия таких нарушений в организме и дает специальную памятку для ребенка и родителей, в которой написаны рекомендации по питанию, физическим нагрузкам и профилактике заболеваний.

Продвижение в массы



В век информационного общества основным развлечением для подростков стал интернет, который сегодня играет огромную роль в формировании личности, привычек, интересов и потребностей индивида.

Согласно данным исследования ВОЗ, более 60% времени молодые люди проводят за компьютером или гаджетами. Поэтому интернет, социальные сети и гаджеты могут послужить отличными проводниками для подростков в мир здорового образа жизни. Например, сегодня уже существует довольно большое количество различных игр и приложений спортивной тематики, блогов, посвященных ЗОЖ, правильному питанию и тренировкам, например шагомер и калоризатор, приложения и блоги с тренировками и многие другие.

Мелита Вуйнович считает, что интернет и СМИ также могут послужить отличными проводниками для подростков в мир здорового образа жизни. Необходимо постоянно напоминать молодым людям об их здоровье, рекламировать спорт и правильное питание, объяснять, почему так важно быть здоровым.

Радикальные меры



Сегодня в России ведется активная политика в области здравоохранения: например, введенный запрет рекламы алкоголя, табака и табачных изделий способствует уменьшению числа заболеваний раком, сердечно-сосудистыми и другими болезнями.

Во время пресс-конференции ВОЗ о подростковом ожирении Мелита Вуйнович также отметила, что повышение налога на спиртные напитки и сигареты ведет к сокращению производства данной продукции, уменьшению доступности, а следовательно, к общему снижению потребления, что, несомненно, оказывает благоприятное влияние на здоровье.