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Здоровье

Эксперт: создана новая технология диагностики и лечения онкозаболеваний

13:1302.06.2017
(обновлено: 13:19 02.06.2017)
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© РИА НовостиКруглый стол Новейшие технологии диагностики и лечения онкологических заболеванийКруглый стол Новейшие технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний
© РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Круглый стол в формате видеомоста Москва – Пекин на тему "Новейшие технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний" состоялся в четверг, 1 июня, в МИА "Россия сегодня".

Участники круглого стола отметили, что ранняя и достоверная диагностика онкологических заболеваний – одно из наиболее важных направлений биомедицины. При этом для эффективного хирургического удаления злокачественных новообразований врачам очень важно видеть границы оперируемой области.

Эксперт Центра энергоэффективности Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Юрий Уткин сообщил о создании методики, позволяющей выявлять границы раковой опухоли в организме.

Врачи. Архивное фото
© Fotolia / rogerphoto
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Он напомнил, что на поверхности клеток существует множество белков и в их числе рецепторы, воспринимающие внешние сигналы. Получив сигнал, рецептор передает его клетке, запуская различные типы жизнедеятельности. Причем на поверхности раковых клеток количество некоторых рецепторов сильно увеличено.

Например, некоторые виды рака легких содержат большое количество никотиновых рецепторов ацетилхолина. Эксперт подчеркнул, что маркировка именно таких рецепторов и дает возможность выявить границы опухоли. 

Если к нейротоксинам присоединить визуально видимую метку, то обозначение границ новообразования становится решаемой задачей. Что же можно использовать в качестве метки? 

"Решая этот вопрос, мы остановились на так называемых квантовых точках – искусственных "кристаллах" размером от нескольких до десятков, а иногда и сотен нанометров. Такие точки излучают свет за счет яркой флоуресценции наночастиц. Их можно соединить с нейротоксинами и получить конъюгат, могущий связываться с рецепторами и ярко светиться при облучении ультрафиолетовым светом", – сообщил он.  

Ученые из России создали наночастицы из кремния, сжигающие рак
© Zograf et al. / Nano Letters 2017
Российские ученые создали наночастицы из кремния, "сжигающие" рак
Далее исследователям предстояло придать квантовой точке способность растворяться в воде, чтобы таким образом доставить данное соединение в организм. Соответствующий метод был найден. В итоге разработано соединение токсинов с квантовой точкой, способное эффективно взаимодействовать с рецепторами раковых клеток и в то же время при облучении ультрафиолетовым светом светиться в видимом диапазоне.

Научный сотрудник Научно-исследовательского центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" Федор Сенатов рассказал, что на стадии метастазирования в 70 процентах случаев новообразования обнаруживаются в костной ткани. В частности, в тазобедренных костях.

"После удаления поврежденных участков костей вместе с опухолью пациент остается лежачим. Чтобы этого избежать, больному вживляют каркасные имплантаты, которые выполняют поддерживающие функции. Но ни один из известных сегодня имплантатов не удовлетворяет всем необходимым требованиям", – заявил эксперт.

Врач изучает рентгеновский снимок пациента. Архивное фото
© Fotolia / Alliance
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Так, по статистике порядка 30 тысяч из полумиллиона травм таза приводят к развитию злокачественных опухолей. Причем каждая вторая операция по их удалению чревата осложнениями.     

"Мы предлагаем совместить использование имплантатов, которые полностью имитировали бы костную ткань, с введением в них профилактического противоопухолевого препарата", – акцентировал он.

На основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена ученые научились создавать особую пористую структуру, содержащую микроэлемент, клетки которого могут "заползать" в поры и оставаться на них, проникая в пораженные костные ткани.

Эксперт уточнил, что предлагаемый способ, разрабатываемый совместно с Государственным заводом медицинских препаратов, предполагает введение лекарственного препарата "через среду, которая является промежуточной между газовым состоянием и жидкостью". Это дает возможность контролировать выход препарата в течение длительного срока с учетом потребностей пациента. 

По оценке спикера, внутренний рынок предлагаемых "пластичных" имплантатов составит не менее 100 млн. долларов. Он уточнил, что к освоению ученые предлагают два типа изделий. Это, во-первых, заготовки под определенный тип и размер. И, во-вторых, индивидуализированные имплантаты, насыщенные противоопухолевым препаратом "под очертания" дефекта, выявленного с помощью компьютерной томографии.


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