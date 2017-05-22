В Москве пройдет бесплатная лекция-консультация на тему профилактики рака

27 мая в Москве в ресурсном центре "Вешняки" состоится бесплатная лекция-консультация о профилактике онкологических заболеваний. Как сообщается в пресс-релизе фонда "Вместе против рака", встречу проводит специалист Московского клинического научного центра (МКНЦ) к.м.н. Константин Лесько. Лекцию организуют фонд "Вместе против рака" и комитет общественных связей города Москвы.

Константин Лесько расскажет москвичам о том, существуют ли эффективные способы профилактики онкологических заболеваний, как и где диагностируют и лечат рак, можно ли выявить рак на ранней стадии, кто в зоне особого риска, угрожает ли нам опасность заболеть, если болеют родственники. Все участники смогут задать лектору свои вопросы.

Начало встречи в 14.00 по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д. 1, корп. 1. Предварительная запись по тел.: +7 (495) 419-02-99 или электронной почте info@protiv-raka.ru.