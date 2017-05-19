Каждый час в мире от рака молочной железы погибает одна женщина. Об этом сообщила профессор кафедры онкологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Ирина Высоцкая в ходе презентации центра поддержки женщин по вопросам рака молочной железы "Вместе". Именно этот вид онкологии самый распространенный у женщин в России. Ежегодно в стране диагностируется более 67 тысяч новых случаев заболевания, при этом на Москву приходится 10% таких диагнозов.При этом, по словам Высоцкой, последние десятилетия ознаменовались новыми подходами к лечению этой болезни.

"Успехи, безусловно, существуют. Более того, мы говорим о том, что мы умеем лечить этот рак. Мы говорим о том, что мы можем женщину вылечить", — сказала Высоцкая.

Профессор кафедры онкологии напомнила, что одним из факторов успешного лечения рака является его выявление на ранней стадии. А современные методы хирургии позволяют женщинам после лечения полностью вернуться к нормальной жизни.

"Современная хирургия позволяет женщине в ряде случаев сохранять железу. Если это не удается, то гарантируют красивую реконструкцию. То есть хирурги делают все, чтобы женщине дать определенный посыл для последующего возвращения к нормальной жизни", — заверила Высоцкая.

Также врач отметила, что многие женщины черпают информацию о заболевании и реабилитации после него из интернета и других источников, которые зачастую распространяют недостоверные сведения.

"Интернет — вещь хорошая, но, к сожалению, там бывает некачественная информация. Это может обернуться не благом, а чем-то не очень приятным. Где еще черпают информацию? Друг у друга. Сарафанное радио", — отметила Ирина Высоцкая.

Кроме того, профессор сказала, что диагностика и лечение заболевания в России находятся на высоком уровне, но реабилитация перенесших рак, в том числе и психологическая, пока не так хорошо развита. При этом она отметила, что к раку должно быть такое же отношение, как к любому другому хроническому заболеванию.

"Я всегда своим пациентам говорю: дамы, а почему вы не боитесь гипертонической болезни? Она ведь отягощена инсультом и инфарктом. Что может быть хуже? И тем не менее к гипертонии мы все совершенно спокойно относимся. На самом деле рак — это тоже хроническое заболевание, с ним жить, к нему надо приспособиться, и с ним, самое главное, надо уметь правильно обращаться, чтобы все было хорошо", — сказала Высоцкая.