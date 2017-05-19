Благотворительная игра в поддержку фонда "Орби" пройдет в Москве

Благотворительная игра в поддержку фонда по борьбе с инсультом пройдет в Москве

Благотворительная игра в поддержку фонда по борьбе с инсультом пройдет в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Москве 23 мая пройдет благотворительная интеллектуальная игра в поддержку фонда "ОРБИ", сообщили в организации. Игра состоит из нескольких раундов, во время которых командам необходимо будет найти правильные ответы на вопросы ведущих.

На игру продаются два вида билетов: "Благотворительный билет" как пригласительный на вечер и билет "Я в игре!" для тех, кто хочет участвовать в интеллектуальном состязании.

Организатором игры выступит "Общество умных", цель которого — сбор средств для благотворительных фондов посредством проведения концертов, лекций и других культурных мероприятий на различных площадках Москвы.