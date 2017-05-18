Под давлением: почему современный мир плохо влияет на наши сосуды

Под давлением: почему современный мир плохо влияет на наши сосуды

Под давлением: почему современный мир плохо влияет на наши сосуды

Стоит ли сбивать высокое давление? Насколько погода влияет на самочувствие человека? На эти и другие вопросы в интервью "Социальному навигатору" ответил профессор, академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1, директор клиники им. А.А.Остроумова Юрий Беленков.

— Что такое "нормальное давление"?

— По современным стандартам верхняя граница нормы — 140/90 миллиметров ртутного столба, то есть нормальное давление будет ниже этого показателя. Это общая норма для всего населения. Но есть и индивидуальные показатели, связанные с генетикой, особенностями питания и другими факторами. То же самое касается уровня холестерина, сахара в крови, частоты сердечных сокращений.

У людей старше 75 лет нормальным может быть давление и ниже 150/90 миллиметров ртутного столба, так как к этому времени у человека сужаются сонные артерии, которые питают мозг. Если попытаться резко снизить уровень артериального давления, то у пациента будет кружиться голова, он будет испытывать слабость, так как в мозг будет поступать мало крови.

— Скачки давления — это нормально?

— Первое, что нужно знать, — постоянного давления у человека не бывает. Так задумано природой. Чтобы печень, почки, мозг, сердце лучше снабжались кровью, нужно так называемое перфузионное давление. Оно повышается даже у олимпийских спортсменов. Во время соревнований, например забега на короткие дистанции, у них систолическое давление может достигать 200 миллиметров ртутного столба.

Скачок может быть спровоцирован и стрессовой ситуацией — например, девушка собирается на свидание. Но если после романтического ужина давление, как правило, опускается до нормального уровня, то у гипертоника артериальное давление, повысившись, долго не снижается.

— Гипертония — это болезнь или симптом?

— Есть такое понятие, как "гипертоническая болезнь" или "артериальная гипертония", когда по целому ряду причин, комбинаций факторов риска у человека меняется функция сердца, проходимость сосудов и плотность сосудистой стенки. В результате повышается давление.

Также существуют ситуации, когда повышенное давление является симптомом — например, сужение почечных артерий. Еще такое бывает, если человек перенес черепно-мозговую травму: возникает гематома, которая давит на определенные участки головного мозга. Сюда же можно отнести и заболевания щитовидной железы и надпочечников.Иногда гипертония формируется в ходе беременности и после родов. Это все так называемая симптоматическая гипертония.

В любом случае врачи ищут причину, потому что симптоматическая гипертония лечится по-другому. В зависимости от диагноза делается операция, и все приходит в норму. А гипертоническая болезнь — это состояние, которое требует скрупулезного длительного медикаментозного лечения и контроля.

© РИА Новости / Максим Богодвид Если у пациента в возрасте 50-55 лет в семье есть близкие родственники-гипертоники, то на 99,9% он — формирующийся гипертоник © РИА Новости / Максим Богодвид Если у пациента в возрасте 50-55 лет в семье есть близкие родственники-гипертоники, то на 99,9% он — формирующийся гипертоник

— В чем грань между гипертонией как симптомом и гипертонической болезнью?

— Грани нет. Как правило, мы идем методом исключения, нас интересует уровень артериального давления, наличие или отсутствие гипертонических кризов и так далее. Если, например, у пациента в возрасте 50-55 лет в семье есть близкие родственники-гипертоники, то можно не искать симптоматическую гипертонию, так как на 99,9% он — формирующийся гипертоник. Генетика в этом вопросе очень важна. Если же пациент молодого возраста, то мы прежде всего должны исключить симптоматическую гипертонию.

10 чашек кофе и руководящая должность

— С какого возраста мужчины и женщины входят в группу риска?

— Мужчина в 40 лет уже должен прийти на прием к кардиологу, чтобы пройти обследование и получить рекомендации. Женщина — в 50 лет. Причем лучше даже начать заботиться о своем здоровье до менопаузы. Как только начинает сбиваться цикл, надо начинать прием небольшого количества профилактических лекарств.

— Правда ли, что гипертония в последнее время "молодеет"?

— Да. В прошлом году в европейских рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний была выделена новая группа риска — лица старше 35. Раньше же мы рекомендовали начинать профилактику с 45 лет.

Женщин вообще до 50-52 лет защищают гормоны, которые работают как протектор сосудистой стенки. Но с наступлением менопаузы их прогноз и ответ на терапию становится хуже.

— Почему так происходит?

Вообще современные женщины нередко обращаются к врачу с "мужскими" болезнями — той же ишемией миокарда. Удивляться тут нечему, так как если пациентка в возрасте до 50 лет каждый день выпивает по десять чашек кофе, выкуривает по две пачки сигарет и работает на руководящей должности, у нее, естественно, будут проблемы с давлением и сердцем в целом. Следует также иметь в виду, что лечение ишемической болезни у женщин зачастую более сложное, чем у мужчин, из-за особенностей строения и функционирования коронарных артерий: они более тонкие и кровоток в них медленнее. Кроме того, у женщин чаще всего одновременно выявляются заболевания щитовидной железы, поджелудочной железы и желчного пузыря.

От 35 и младше

— Вы упомянули про группу риска старше 35 лет. Но довольно часто у людей и в 20 лет наблюдается повышенное давление. Можно ли это уже считать болезнью или речь идет о возрастной перестройке организма?

— Это так называемая юношеская гипертония. Причин такого явления существует очень много. Например, сидячий образ жизни, ухудшение зрения, избыточный вес и меньшая физическая активность по сравнению с предыдущими поколениями. Иногда повышение давления происходит и из-за быстрого роста в подростковом возрасте. Человек вытягивается, а сердце остается такого же размера и не успевает накачать нужное количество крови. В итоге случаются обмороки. К сожалению, большое негативное влияние оказывают фастфуд и энергетические напитки.

— Врачи все чаще говорят о том, что случаи гипертонии встречаются у детей. С чем это связано?

— Во-первых, сейчас детородный период у женщин наступает значительно позже, особенно в городах. К этому времени у них накапливаются собственные заболевания. Во-вторых, на это влияет неправильное поведение во время беременности. В-третьих, многие сейчас выступают против вакцинации, а большинство аномалий плода — это перенесенные инфекционные заболевания матери.

Также влияет образ жизни отцов: курение, употребление алкоголя, избыточный вес — все отражается на ребенке.

Азиатские рецепты против непогоды

— Правда ли, что перемена погоды влияет на уровень давления? И как бороться с метеозависимостью?

— Не только погода, но и магнитные бури, резкие перемены часового пояса и другие внешние факторы. Самый лучший вариант справиться с метеозависимостью — это использовать естественные адаптогены: элеутерококк, женьшень, китайский лимонник и левзею. Они помогают адаптироваться к погодным условиям. Кроме того, можно пить мелатонин, так называемый гормон сна, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов, по которым живет человек. Если приходится часто летать в командировки, преодолевать разные часовые пояса, мелатонин позволит восстановить привычный ритм и перенести перемену времени.

Из самых простых средств профилактики метеозависимости прекрасно подойдет зеленый чай. В нем больше танина, чем в черном, больше веществ, которые укрепляют стенки сосудов.

Полипилюли и другие гаджеты

— Как лечить гипертонию? И стоит ли это делать?

— Нужно постоянно принимать лекарства длительного действия, для того чтобы давление не повышалось. А если их принимать, только когда оно повышается, то можно, к сожалению, довести дело до инсульта.

Для снятия же внезапного повышения давления можно выпить быстродействующие гипотензивные препараты или мочегонные средства.

Бывают случаи, когда снижать давление гипотензивными препаратами не надо. В первую очередь — если гипертония вызвана стрессом. Есть такой термин "гипертония белых халатов", когда у полностью здоровых людей при виде врачей начинает зашкаливать давление. Через некоторое время оно само снизится либо надо использовать легкие успокоительные препараты растительного происхождения.

Что касается детей и подростков, их надо внимательно наблюдать и искать причину. Если этого не сделать, проблема может перерасти в серьезную болезнь в будущем.

— Вы много ездите на конференции, в том числе в другие страны. Какие новшества в области борьбы с гипертонией и сердечными заболеваниями вас наиболее впечатлили?

— Сейчас формируется концепция полипилюли или квадропилюли. Как правило, для профилактики как ишемической болезни сердца, так и гипертонии необходимо принимать три препарата: аспирин, бета-блокатор и статин, в квадропилюле добавляется ингибитор ангиотензинпревращающего фермента. Ведь когда они в одной таблетке, их проще принимать. Кроме того, действия таких таблеток хватает на сутки.

Все шире начинают применяться искусственные устройства для сердца, например искусственные желудочки, имплантируемые дефибрилляторы. Не менее популярно чипирование человека: например, пациенту, перенесшему пересадку сердца, вживляется микрочип, который измеряет его показатели и контролирует давление в легочной артерии длительное время после операции.

Очень важное устройство для пожилых людей, особенно живущих одиноко, — так называемые тревожные кнопки, расположенные на брелоках или браслетах. Они связаны с единой системой, которая в случае ухудшения состояния отправляет сообщения лечащему врачу и родственникам. Надеюсь, что с принятием закона о телемедицине эта технология станет доступна и в России.

Завершая разговор о гипертонической болезни, следует сказать, что самое главное — регулярно придерживаться подобранного лечения и достигать целевого уровня артериального давления 140 и 90 миллиметров ртутного столба и ниже.

К сожалению, в нашей стране регулярно лечится не более половины больных гипертонической болезнью, а достигает целевого уровня артериального давления не более 20%. Так что у нас есть над чем работать.

Крепкого всем здоровья!

Беседовала Мария Давыдова