Эксперт: москвичи достаточно терпимы по отношению к носителям ВИЧ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дискуссия "Культура здорового образа жизни и профилактики ВИЧ-инфекции" прошла в рамках VIII Московского гражданского форума в Общественной палате Москвы.

"Москва сохраняет относительное благополучие по уровню распространенности ВИЧ-инфекции среди мировых мегаполисов, удерживая его в рамках так называемых групп риска", – заявил в ходе дискуссии руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

В качестве "абсолютного индикатора сдерживания эпидемии" спикер привел данные, согласно которым за два последних года статистика случаев смерти ВИЧ-больных сократилась на 19%. "Только в 2016 году число летальных исходов ВИЧ-инфицированных лиц по сравнению с аналогичным показателем 2015 года сократилось на 7%", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что усилиями не только медиков, но и представителей НКО, работников школьного и дополнительного образования столицы удается стабилизировать эпидемический процесс. По его словам, в Москве "практически не регистрируются случаи заражения молодых людей". "Это в настоящий момент единичные факты, в отличие от ситуации 2000 года", – добавил он, уточнив, что почти половина выявленных в столице ВИЧ-положительных лиц не являются жителями России.

По мнению спикера, москвичи демонстрируют достаточный уровень информированности о путях инфицирования, способах защиты от заражения и методах выявления ВИЧ-инфекции. Он также сообщил, что "в городе зафиксирован минимальный уровень негативного отношения жителей к носителям этого недуга". "В рамках нашего центра в 2016 году было проведено 4,5 млн исследований на ВИЧ-инфекцию. Это вдвое больше, чем в целом по России", – заключил эксперт.