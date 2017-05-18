Эксперт: москвичи достаточно терпимы по отношению к носителям ВИЧ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дискуссия "Культура здорового образа жизни и профилактики ВИЧ-инфекции" прошла в рамках VIII Московского гражданского форума в Общественной палате Москвы.
"Москва сохраняет относительное благополучие по уровню распространенности ВИЧ-инфекции среди мировых мегаполисов, удерживая его в рамках так называемых групп риска", – заявил в ходе дискуссии руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.
Эксперт подчеркнул, что усилиями не только медиков, но и представителей НКО, работников школьного и дополнительного образования столицы удается стабилизировать эпидемический процесс. По его словам, в Москве "практически не регистрируются случаи заражения молодых людей". "Это в настоящий момент единичные факты, в отличие от ситуации 2000 года", – добавил он, уточнив, что почти половина выявленных в столице ВИЧ-положительных лиц не являются жителями России.