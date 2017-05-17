16 мая во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова в Санкт-Петербурге врачи отделения ожоговой травмы и пластической хирургии клиники МЧС совместно со специалистами из Хорватии провели операцию по разделению пальцев на руках Юлии Слободиной — 24-летней девушки, страдающей редким буллезным эпидермолизом. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Дети-бабочки".

Пациентов с этим генетическим заболеванием называют людьми-бабочками, потому что их кожа хрупкая и от любого неосторожного прикосновения покрывается незаживающими ранами. Срастание пальцев на руках — очень частое явление при этом диагнозе.

"Оперативное лечение позволяет восстановить функции кисти и способность больного к самообслуживанию, а также улучшить внешний вид рук и, самое главное, качество жизни пациента в целом", — отметил хирург ожогового отделения Александр Плешков, который участвовал в проведении операции.

© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Дети-бабочки" В России провели операцию по разделению пальцев взрослому пациенту-бабочке © Фото предоставлено пресс-службой фонда "Дети-бабочки" В России провели операцию по разделению пальцев взрослому пациенту-бабочке

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, через 10 дней ее ожидает первая перевязка, а потом — длительная реабилитация и восстановление функций рук, которым займутся врачи фонда "Дети-бабочки".

"У наших взрослых пациентов, которые уже привыкли жить с ограниченными возможностями рук и даже не могли надеяться на решение этой проблемы, сегодня появился шанс на лучшую жизнь", — рассказала дерматолог фонда Маргарита Гехт.