Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию

Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию

Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию

Чаще всего человек даже не задумывается о своем артериальном давлении, пока не начнет темнеть в глазах и не закружится голова, а между тем средний возраст гипертоников с каждым годом уменьшается. 17 мая, во Всемирный день борьбы с гипертонией, мы попросили врачей развеять мифы об этой болезни и дать пару советов о том, как защитить свои сосуды.

Среднестатистический житель крупного города в России большую часть рабочего дня сидит за компьютером, не брезгует фастфудом, выходит с коллегами на перекур, по пятницам выпивает с друзьями, в лучшем случае в выходные выбирается в спортзал или парк на долгую прогулку с детьми. Это портрет не только жителя отечественного города-миллионника, но и потенциального обладателя диагноза "артериальная гипертензия", или по-простому гипертонии.

Повышенное артериальное давление — артериальная гипертензия — это новая реальность, с которой приходится сталкиваться все большему числу людей различных возрастов, и этому немало причин.

Необходимо понимать, что повышенное артериальное давление может быть как симптомом, так и фактором риска развития других заболеваний, например инсульта, инфаркта.

Врач-терапевт высшей категории, заведующая III терапевтическим отделением ФГБУ "9 ЛДЦ" Минобороны России Надежда Пронюшкина подчеркивает, что повышение давления может произойти у каждого человека: "Мы часто нервничаем в силу определенных обстоятельств. И реакцией на стрессовую ситуацию у человека может быть кратковременное повышение артериального давления. В данном случае это физиологический ответ организма, а не болезнь. Но если это явление начинает носить систематический характер, то следует уже говорить о заболевании — гипертонической болезни".

Но необходимо разделить артериальную гипертензию как симптом какого-то заболевания (так называемую вторичную артериальную гипертензию) и истинную гипертоническую болезнь. Повышенным давлением сопровождаются такие заболевания, как пороки развития почечных артерий, болезни почек, недостаточность клапанов аорты, склероз аорты, опухоли надпочечников, опухоли мозга, энцефалиты и так далее. В этих случаях развивается вторичная артериальная гипертензия, которая составляет 10-20% среди всех больных с данной патологией.

Если таких причин нет, то ставится диагноз "гипертоническая болезнь". "Как правило, врачи между собой добавляют слово "эссенциальная", так как для нее нет никакой особой причины. Это множество факторов, которые вместе обуславливают повышение давления. Плохая наследственность, избыточная масса тела, стрессы, повышенное потребление соли, жидкости, курение — все это приводит к повышению давления", — рассказывает доктор медицинских наук, кардиолог, заведующая НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ "СЗФМИЦ им В.А.Алмазова" Минздрава России Оксана Ротарь.

Социальный статус и другие неприятности

Пока одни ученые бьются над ответом о том, что именно вызывает гипертонию, другие исследователи выявляют основные группы риска.

Высокая вероятность "заработать" гипертонию наблюдается у людей с избыточным весом, ведущих малоподвижный, неправильный образ жизни, употребляющих жирную и соленую пищу, а также у тех, кто подвергается хроническим стрессам.

Плохие экологические условия также могут быть причиной гипертонии.

"Люди, которые проживают в областях с неблагоприятной экологией, то есть жители больших городов, а также на территориях, на которые оказывает влияние вредное производство, попадают в группу риска", — отмечает Надежда Пронюшкина, подчеркивая, что эти и перечисленные выше факторы влияют на здоровье сосудов и в свою очередь провоцируют повышение артериального давления.

Также в группу риска входят люди с плохой наследственностью, добавляет Оксана Ротарь. "Некоторые, даже имея нормальную массу тела, некурящие, к определенному возрасту начинают страдать от повышенного давления. Потому что плохая наследственность — это как сбитые настройки в компьютере".

Стрессы и образ жизни — фактор социальный, поэтому некоторые врачи относят гипертонию к числу социальных заболеваний.

"Наше население исключает из повседневной жизни спортивные нагрузки, прогулки на свежем воздухе. Все то, что предотвращает гипертоническую болезнь, заменяется на просиживание перед компьютером и телевизором. С детства родители должны правильно формировать у ребенка и отношение к своему свободному времени, правильному питанию, чтобы не допускать в результате избыточного веса и неправильного образа жизни, которые в свою очередь в более взрослом возрасте могут привести к гипертонической болезни", — рассказывает Надежда Пронюшкина. Самой действенной профилактикой гипертонической болезни являются не таблетки, а сформированный еще в детстве правильный образ жизни.

"Недавно мы проводили опрос среди пациентов: какой фактор риска ведет к заболеваниям сердца? Один из самых выбираемых факторов — курение, второй — стресс. Они считают, что стресс в их жизни приводит к осложнениям — инсультам и инфарктам", — отмечает Оксана Ротарь.

При этом никто из респондентов не выбрал недостаточную физическую активность или плохое питание. Каждый думает, что завтра изменится: начнет больше ходить, меньше потреблять жиры и сладкое.

Погодный фактор

"На мой взгляд, стресс имеет значение для развития артериальной гипертензии, но находится в ряду других факторов, наравне с другими", — подчеркивает кардиолог.

Люди нередко связывают повышение давления напрямую с изменением погодных условий. Мы уточнили у специалистов, насколько правдивы такие умозаключения.

"Это невозможно исследовать в клинических условиях, сделать какое-то научное заключение. Вероятно, метеочувствительность существует, но пока мы не можем это обосновать и показать, как это часто и насколько это влияет на самочувствие наших пациентов", — отмечает Оксана Ротарь.

В последнее время этот вопрос очень актуален, и многие ученые пытаются найти взаимосвязь между самочувствием и сменой погоды.

"По последним данным до 40% людей на планете являются метеочувствительными. С возрастом метеочувствительными становятся почти 80% людей", — отметила Пронюшкина, подчеркивая, что наша кровеносная система тесно связана с атмосферным давлением, поэтому его резкие изменения человек переносит тяжело, особенно люди с сердечно-сосудистой патологией.

Без возрастных ограничений

В вопросах диагностики и лечения гипертонии врачи согласны в одном: пациенты с повышенным давлением "молодеют".

Врачи связывают этот процесс с ожирением: в век персональных автомобилей и общественного транспорта наша физическая активность свелась на нет. Да и калорийное питание на бегу немало способствует повышению массы тела, что и приводит к повышению давления, считает Оксана Ротарь.

"Когда я начинала работать, 30 лет назад, никто даже не думал о том, что у детей может быть гипертонический криз, у школьника может произойти инсульт. Раньше говорили о том, что "молодеет" контингент гипертонической болезни, но речь шла о людях лет 25-35, теперь же говорят о детях с повышенным давлением", — говорит Надежда Пронюшкина.

© РИА Новости / Евгения Новоженина С детства родители должны правильно формировать у ребенка и отношение к своему свободному времени и правильному питанию © РИА Новости / Евгения Новоженина С детства родители должны правильно формировать у ребенка и отношение к своему свободному времени и правильному питанию

По мнению терапевта, такая тенденция связана с тем, что, во-первых, у детей сейчас высокие психоэмоциональные нагрузки, в то время как физических нагрузок очень мало, а во-вторых, дети перестали практически бывать на улице, редко кто занимается закаливанием, очень многие имеют избыточную массу тела.

Не доводите до криза

Гипертонический криз — это внезапное и значимое повышение давления. "Но это настолько индивидуально, — рассказывает Оксана Ротарь. — Кто-то плохо себя чувствует при давлении 140 (хотя это еще в пределах нормы), а некоторые чувствуют недомогание, когда давление дошло до 200. Поэтому мы даем осторожное определение: гипертонический криз — это резкое и значимое повышение давления, которое ведет к появлению плохого самочувствия, симптомов".

При этом кардиолог подчеркивает, что бороться с повышением давления необходимо только под присмотром врача, даже если давление повышается периодически, а не постоянно. И не принимать лекарства по совету знакомых.

"Препараты быстрого действия между собой отличаются. Некоторые из них, например, могут повышать пульс. Таким образом, человек принял препарат, чтобы сбить давление, а ему при этом становится хуже: например, начинается головная боль или учащается пульс", — обращает внимание Оксана Ротарь.

Бороться с повышением давления можно не только медикаментозными методами, но и ежедневной профилактикой.

Надежда Пронюшкина уверена, что справиться с метеочувствительностью, например, можно с помощью тренировки сосудов. "Бани, бассейны, контрастный душ, общая закалка организма, а также прогулки на свежем воздухе, правильное питание, здоровый сон, полноценный отдых, отказ от вредных привычек и контроль веса — все это повышает устойчивость организма к перепадам погоды. Если этим регулярно заниматься, то можно избавиться от метеозависимости. Естественно, таких результатов нельзя добиться за один день — это методичная работа каждого человека над своим здоровьем", — считает терапевт.

Беседовали Мария Ферсман и Алина Курамшина