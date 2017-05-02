Врачи центра Блохина провели акцию по борьбе с онкологией

В городе Ступино Московской области состоялась акция "День борьбы с онкологическими заболеваниями", сообщает пресс-служба ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н.Блохина" Минздрава России.

Главной целью мероприятия стало плановое обследование населения для раннего выявления онкологических заболеваний.

Кроме этого в рамках акции прошли открытые лекции для пациентов, которые касались общих вопросов онкологии, женской репродуктивной системы, а также психологической и юридической поддержки. Всего в рамках мероприятия было выполнено 487 консультаций и исследований, а онкологические заболевания выявлены у 17 пациентов. Среди них наиболее распространенными стали рак молочной железы, рак кожи и рак кишечника.